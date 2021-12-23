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Kıyıları buz tutan Beyşehir Gölü'nde mest eden görüntüler - Son Dakika

Kıyıları buz tutan Beyşehir Gölü'nde mest eden görüntüler

23.12.2021 09:14

Kıyıları buz tutan Beyşehir Gölü'nde mest eden görüntüler Konya'nın Beyşehir ilçesinde kar yağışının durmasının ardından başlayan şiddetli soğuklar, Beyşehir Gölü kıyılarının küsmen buz tutmasına yol açtı.

Kıyıları buz tutan Beyşehir Gölü'nde mest eden görüntüler

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde kar yağışının durmasının ardından başlayan şiddetli soğuklar, Beyşehir Gölü kıyılarının küsmen buz tutmasına yol açtı.

Göl kıyılarının ilçede geceleri hava sıcaklığının eksi 16 dereceye düşmesiyle buz tutması sebebiyle ilçe merkezindeki limanlarda balıkçı tekneleri mahsur kaldığı limanlarında beklemeye başlarken, tatlı su balığı avcıları da faaliyetlerine ara verdi. Bu arada, buz tutan göl kıyılarında buz tabakasının üzerine yağan ince kar da bembeyaz görüntüsüyle oluşturduğu tablo gibi görüntüler oluşturdu. Göl kıyılarında görenleri hayran bırakan tablo gibi manzaralar havadan da kaydedildi. Göl kıyılarında yaşayan su kuşları da soğuk havalardan olumsuz etkilendi. Kıyılarda kanat çırpan martıları yanlarında getirdiği ekmekleri bölerek atan duyarlı vatandaşlar besledi. Buz tabakasının üzerinde hareketsiz bekleyen ve yürüyen martılar güzel ilgi çekici görüntüler sergiledi. Fotoğraf tutkunları ise göl kıyılarına akın ederek fotoğraf mesaisi yaptı.

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Varol, Beyşehir'de kar yağışının ardından fotoğrafçılar olarak mesailerinin arttığı günleri yaşadıklarını belirterek, "Yeni yıl gelmeden her yeri bembeyaz gördük, çok güzel oldu. Birkaç gündür karın tadını çıkarıyoruz, bol bol da fotoğraf çekiyoruz. Göl de kısmen dondu, istediğimiz açılar oluştu ama bu sefer de balıkçılar çıkmıyor, onları bekliyoruz. İşte hep beraber güzel bir ortam var her şey harika çok güzel. Karın yağması da ayrıca kuraklık yaşayan göl açısından da çok güzel oldu. İnşallah kurumasını hep birlikte önleyeceğiz. Önce kar yağdığında hafiften üzerinde bir buz olmuştu zaten dün de o buzun üstüne birazcık kar yağınca beyazladı, dokular oluştu. Harika bizim beklediğimiz şeyler oldu. Şimdi de diğer beklentimiz balıkçıların mesaisine yeniden başlaması, buzun kalınlığı çok kalın değil, birkaç santim ancak galiba. Hemen kırılıyor çünkü ama sanırım önümüzdeki günler de hep eksilerde gösteriyor daha da kalınlaşacaktır. Daha da sert bir buz tabakası oluşacaktır diye düşünüyorum. Tamamen donması bizim için güzel oluyor biz sürekli fotoğraf çekmeye çalışıyoruz, güzel fotoğraf kareleri yakalıyoruz ama tabii şimdi sadece kendi açımızdan değil balıkçılar ve diğer canlılar açısından da düşünmek lazım" şeklinde konuştu.

Kıyıları buz tutan Beyşehir Gölü'nde mest eden görüntüler
Kıyıları buz tutan Beyşehir Gölü'nde mest eden görüntüler
Kıyıları buz tutan Beyşehir Gölü'nde mest eden görüntüler
Kıyıları buz tutan Beyşehir Gölü'nde mest eden görüntüler

Beyşehir Gölü, Beyşehir, Konya, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kıyıları buz tutan Beyşehir Gölü'nde mest eden görüntüler - Son Dakika


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