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Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - Son Dakika

Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi

26.12.2021 11:22

Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi Konya'nın Beyşehir ilçesinde ağır kış şartlarının başlamasının ardından tatlı su balığı avcıları balıkçılık faaliyetlerine ara verirken, donmanın henüz yaşanmadığı açıklarda ağları kalan bazı balıkçılar ise buralara çıkabilmek...

Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde ağır kış şartlarının başlamasının ardından tatlı su balığı avcıları balıkçılık faaliyetlerine ara verirken, donmanın henüz yaşanmadığı açıklarda ağları kalan bazı balıkçılar ise buralara çıkabilmek için donan kıyılarda buzları kırmak için saatlerce mesai yürütüyor.

Beyşehir'de hafta sonu etkili olan kar yağışının durmasının ardından başlayan dondurucu soğuklar, balıkçılık faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Beyşehir Gölü'nün kıyıları ilçede eksi 20 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle buzlanarak dondu. Balıkçıların motorlu tekneleri ise limanlarında buzlar arasında hareketsiz kaldı. Avlanmaya ara veren bazı balıkçılar, henüz donmayan gölün açıklarına çıkıp ağlarını kurtarabilmek için kıyılarda teknelerinin motor gücüyle ilerleyerek buzları kırıp yol açmaya çalıştı. Balıkçılar üzerine bindikleri tekneyi buzların üzerine çıktıktan sonra sürekli sağa sola sallayarak buz kütlelerini kırmaya çalıştı.

Beyşehirli balıkçı Kadı Eylikler, Beyşehir Gölü'nde bölgede ağır kış şartları nedeniyle meslektaşlarının balık avına son verdiğini belirterek, "Balıkçılığa stop ettik. Balıkçı tekneleri limanlarından çıkamıyor, kıyılar don. Bazı balıkçılarımız ise yarın, bir gün yeniden çıkma ihtimaline karşı açıklara gidiş gelişi yani yol açabilmek için tekneleriyle buzları kırmaya çalışıyor. Tekneler polyester olduğu için buz kalınlığı çok olmadığı zamanlarda zarar vermiyor. İnsanlar bir de zaten geçim sıkıntısı içerisinde. O yüzden teknesiyle limanından çıkıp açıklara ulaşabilmek için buzları kırarak ilerilere gitmeye çalışıyor" dedi.

Yat işletmecisi Mehmet Kesen de, yatın kenarındaki balıkçı teknesiyle kendilerinin de sulara açılarak yatların kenarında oluşan buzların zarar vermemesi için buz kırma çalışması yaptıklarını hatırlatarak, balıkçıların buzları kırıp göl açıklarında olan ağlarını kurtarma peşinde olduklarını söyledi. Kesen, "Ben eksi 11'leri gördüm ama hava sıcaklıkları daha soğuk. Bayağı bir sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Balıkçılarımız göle çıkamıyor. Zaten gölde balık popülasyonu da düştü. Buz kalınlığı 5 santimi geçti. Şu anda bazı balıkçılarımız tekneleriyle kıyılarda hareket ederek, buzları kırarak açıklara ulaşım için kendilerine kolaylık ve ulaşım sağlamaya çalışıyor" diye konuştu.

Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi
Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi
Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi

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Beyşehir Gölü, Balıkçılık, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kıyıları donan Beyşehir Gölü'nde balıkçıların buz kırma mesaisi - Son Dakika
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