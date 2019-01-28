Son Dakika Haberleri: Kıyır Poğaça Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

Kıyır Poğaça Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

5 dakika önce

Kıyır poğaça tarifi, pratik yemek tarifleri! Sabah kahvaltılarında veya çayın yanında afiyetle yiyebileceğiniz kıyır poğaçalara kim hayır diyebilir?

Kıyır poğaça tarifi, pratik yemek tarifleri! Sabah kahvaltılarında veya çayın yanında afiyetle yiyebileceğiniz kıyır poğaçalara kim hayır diyebilir? Oldukça pratik bir o kadar da lezzetli poğaça tarifini öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:49 Kaynak: Youtube

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