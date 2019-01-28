Kıyır Poğaça Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri
5 dakika önce
Kıyır poğaça tarifi, pratik yemek tarifleri! Sabah kahvaltılarında veya çayın yanında afiyetle yiyebileceğiniz kıyır poğaçalara kim hayır diyebilir?
Kıyır poğaça tarifi, pratik yemek tarifleri! Sabah kahvaltılarında veya çayın yanında afiyetle yiyebileceğiniz kıyır poğaçalara kim hayır diyebilir? Oldukça pratik bir o kadar da lezzetli poğaça tarifini öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:49 Kaynak: Youtube
16 Yaşındaki Kız Çocuğu, Sevgilisiyle Görüşmesine İzin Vermeyen Babasını Sırtından Bıçakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı
Son Dakika! İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı