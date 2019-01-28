Kıyır Poğaça Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri

Kıyır poğaça tarifi, pratik yemek tarifleri! Sabah kahvaltılarında veya çayın yanında afiyetle yiyebileceğiniz kıyır poğaçalara kim hayır diyebilir?

Kıyır poğaça tarifi, pratik yemek tarifleri! Sabah kahvaltılarında veya çayın yanında afiyetle yiyebileceğiniz kıyır poğaçalara kim hayır diyebilir? Oldukça pratik bir o kadar da lezzetli poğaça tarifini öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

16 Yaşındaki Kız Çocuğu, Sevgilisiyle Görüşmesine İzin Vermeyen Babasını Sırtından Bıçakladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı

Son Dakika! İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı