Kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor.. İstanbul Valiliği'nden ikinci açıklama - Son Dakika

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Kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor.. İstanbul Valiliği'nden ikinci açıklama
6 saat önce
SARIYER'de kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:50 Kaynak: DHA
SARIYER'de kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor. İstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan ikinci açıklama şöyle:
"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Romanya uyruklu kaptan Gheorghita Pantelimon komutasında boğazı geçerken saat 12: 13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpan 191,03 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisi 13: 30'da Kurtarma Römorkörlerinin yardımıyla demirini almış, emniyetle İstanbul Limanı Demir Mevkiine hareket etmiştir.Boğazın saat 16: 00'da trafiğe açılması planlanmaktadır"
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