Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi - Son Dakika

Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi

6 saat önce

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarpan yük gemisi havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarpan yük gemisi havadan görüntülendi.

Makine dairesinde arıza meydana gelen 191 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki Liberya bandıralı "Songa İridium" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarptı. Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları olay yerine sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazanın ardından gemi römorkörle açığa çekildi. Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi.

(Yunus Emre Şeker - Emrah Kuş/İHA)

Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu
Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri
20:20 Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
20:20 "Gitme Ey Yolcu" oyunu Beyoğlu'nda gençlerle buluştu - Son Dakika
20:19 Saman ve silaj fiyatındaki artış besicileri zora soktu - Son Dakika
20:18 Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını - Son Dakika
20:18 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki sağanaktan zarar gören 3 bin 668 kişinin hesabına biner... - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika
19:34 Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 20:23:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]