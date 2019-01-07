Son Dakika Haberleri: Kıyıya Ulaşan Su Sümbülleri Temizlendi

Kıyıya Ulaşan Su Sümbülleri Temizlendi

19 dakika önce

Kıyıya ulaşan su sümbülleri temizlendi Asi Nehri ile Samandağ'da denizin birleşme noktasında su sümbülleriyle mücadele sürüyorHATAY - Hatay'da uzun süre Asi Nehri'ni istila eden su sümbülleri denizle buluşma noktasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Kıyıya ulaşan su sümbülleri temizlendi
Asi Nehri ile Samandağ'da denizin birleşme noktasında su sümbülleriyle mücadele sürüyor

HATAY - Hatay'da uzun süre Asi Nehri'ni istila eden su sümbülleri denizle buluşma noktasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.
Merkez ilçe Antakya'nın köprü ayaklarına takılarak uzun süre şehir merkezinde kalan su sümbülleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından nehre indirilen kepçe yardımıyla temizlendi. Şehir merkezinden uzaklaştırılan su sümbülleri, Asi Nehri ile Samandağ denizinin buluştuğu noktada kepçe ve personeller yardımıyla temizlendi.
Su sümbüllerinin Meydanköy sahillerine ulaşmaması için çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:12 Kaynak: İHA

Yerel
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