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Kıyıya vuran balina, kurtarılarak denize bırakıldı
6 saat önce
ANTALYA'nın Finike ilçesinde kıyıya vuran ve gözüne kanca battığı tespit edilen balina, kurtarılarak denize bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:33 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Finike ilçesinde kıyıya vuran ve gözüne kanca battığı tespit edilen balina, kurtarılarak denize bırakıldı.
Hasyurt Mahallesi piknik alanı mevkisinde dün öğleden sonra vatandaşlar, kıyıya büyük bir balık vurduğu ihbarında bulundu. Gelen Sahil Güvenlik, Finike Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü ekipleri, türü ve yaralama olup olmadığıyla ilgili inceleme yaptı.Yunus zannedilen canlının balina olduğu belirlenirken, sol gözündeki kanca çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan balina, tekrar denize bırakıldı.
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