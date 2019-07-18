Kıyıya vuran balinaları kurtarma operasyonu
1 saat önce
ABD'nin Georgia eyaletinde kıyıda mahsur kalan yaklaşık 50 balina sahildekiler tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:15 Kaynak: İHA
ABD'nin Georgia eyaletinde kıyıda mahsur kalan yaklaşık 50 balina sahildekiler tarafından kurtarıldı. Georgia eyaletindeki Saint Simons Adası'nda, yaklaşık 50 pilot balina kıyıya vurdu. O sırada sahilde bulunanlar balinaları kurtarmak için seferber oldu. Bir çok kişi kıyıya vuran balinaları elleriyle iterek tekrar kıyıdan uzaklaşarak yüzmelerini sağladı. Ancak yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 3 balinanın kurtulamadığı belirtildi.
(İHA)
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