Son Dakika Haberleri: Kıyıya vuran balinaları kurtarma operasyonu
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Kıyıya vuran balinaları kurtarma operasyonu

1 saat önce

ABD'nin Georgia eyaletinde kıyıda mahsur kalan yaklaşık 50 balina sahildekiler tarafından kurtarıldı.

ABD'nin Georgia eyaletinde kıyıda mahsur kalan yaklaşık 50 balina sahildekiler tarafından kurtarıldı. Georgia eyaletindeki Saint Simons Adası'nda, yaklaşık 50 pilot balina kıyıya vurdu. O sırada sahilde bulunanlar balinaları kurtarmak için seferber oldu. Bir çok kişi kıyıya vuran balinaları elleriyle iterek tekrar kıyıdan uzaklaşarak yüzmelerini sağladı. Ancak yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 3 balinanın kurtulamadığı belirtildi.
(İHA)
Kıyıya vuran balinaları kurtarma operasyonu
Amerika Birleşik Devletleri, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:15 Kaynak: İHA
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