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Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu - Son Dakika

Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu

26.06.2021 13:57
Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu, System.String[]

Sinop'un sahil kesiminde kıyıya vuran iki varil sahilde gezi yapan vatandaşlar tarafından fark edildi. Üzerinde yazan "Tehlikeli" uyarısı büyük bir endişeye yol açtı. İçerisinde kimyasal olduğu düşünülen varillerin zaman zaman kıyıya vurduğunu aktaran mahalle sakinleri denizlerdeki artan kirlilikten endişe duyduklarını da ifade etti.

Sinop İncedayı Mahallesi sahil kesiminde kıyıya vuran 2 adet varil şeklindeki cisimler endişe uyandırdı. Sahilde gezinti yaparken cisimleri fark eden mahalle sakinlerinden emekli eğitim müfettişi Hasan Hüseyin Özyılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben her zaman burada gezerim. Bu cisimler dikkatimi çekti. Üzerinde 'tehlikeli' uyarısı yazıyor ve resimler bulunuyor. Balıklar ve ağaçlar için çok tehlikeli olan kimyasal sanırım. Bu variller daha önce de zaman zaman kıyıya vurmuştu" dedi.

Üzerinde 'Tehlikeli' uyarısı bulunan variller kıyıya vurdu, mahalleliler büyük panik yaşadı

''DENİZLERDEKİ KİRLİLİK HER GEÇEN GÜN ARTIYOR''

Çevre sorununun her geçen gün farklı boyutlara ulaştığını ifade eden Özyılmaz, "Yıllardır doğma büyüme İncedayı Mahallesi'nde oturuyorum. Devamlı denizi incelerim. Deniz kenarlarında gezerim. Her sene çevre kirliliği, deniz kirliliği artmaktadır. Buna acilen çözüm getirilmesi gerekir. Denizi incelediğimiz zaman 1993-94 yıllarında nisan-mayıs aylarında sahile hep balıklar gelir, yumurta bırakırdı. Şimdi hiç balık kalmadı. Gittikçe balık nesli azalıyor" diye konuştu.

Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu

Kimyasal, Emekli, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu - Son Dakika


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