Son Dakika Haberleri: Kıyıya vuran yaralı akdeniz fokunun tedavi edilmesini istediler (2)
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Kıyıya vuran yaralı akdeniz fokunun tedavi edilmesini istediler (2)

1 saat önce

YARDIM BEKLEYEN FOK DENİZE DÖNDÜİzmir'in Karaburun'un ilçesinde, bir otelin önündeki plajda tatilciler tarafından yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olan Akdeniz foku, onu tedavi edileceği yere götürecek olan yetkililerin gelmesinin beklendiği sırada denize döndü.

Kıyıya vuran yaralı akdeniz fokunun tedavi edilmesini istediler (2), System.String[]

YARDIM BEKLEYEN FOK DENİZE DÖNDÜ
İzmir'in Karaburun'un ilçesinde, bir otelin önündeki plajda tatilciler tarafından yaralı halde bulunan  ve nesli tükenmekte olan Akdeniz foku, onu tedavi edileceği yere götürecek olan yetkililerin gelmesinin beklendiği sırada denize döndü. Açıklara doğru ilerleyen fok, geri gelmedi. Fokun denize beslenmek için döndüğü tahmin edilirken, onu tedavi edileceği yere götürmek için gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, fokun denize girdiğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Fokun taşınması işleminde kullanması için kendi imkanlarıyla ağ yapan vatandaşların çabası da sonuçsuz kalmış oldu. Yetkililer, fokun geri gelme ihtimaline karşılık, bölgede beklemeye başladı.

Melis KARAKUZULU/ İZMİR,


Karaburun, Akdeniz, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:40 Kaynak: DHA
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