Kıyıya vuran yunus balığını kurtarmak için seferber oldular - Son Dakika
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Kıyıya vuran yunus balığını kurtarmak için seferber oldular

12.07.2022 09:19

Kıyıya vuran yunus balığını kurtarmak için seferber oldularTRABZON Trabzon'da canlı bir şekilde kumsala vuran Yunus Balığını gören vatandaşlar kurtarmak için seferber olmalarına rağmen dalgalar yüzünden başarılı olamadılar.

Kıyıya vuran yunus balığını kurtarmak için seferber oldular

TRABZON Trabzon'da canlı bir şekilde kumsala vuran Yunus Balığını gören vatandaşlar kurtarmak için seferber olmalarına rağmen dalgalar yüzünden başarılı olamadılar.

Trabzon'un Ayasofya Mahallesi sahilinde kumsalda canlı bir şekilde duran Yunus Balığını gören vatandaşlar hemen harekete geçerek yaralı olduğu belirlenen Yunus'u denize doğru çekmeye çalıştı. Denizin dalgalı olması nedeniyle denize bırakılan Yunus, bir müddet sonra dalgaların etkisiyle tekrar kumsala vururken daha sonra öldü.

Balık tutmak için sahile inen Sercan Makal, kumsalda gördüğü Yunus'un can çekiştiğini belirterek, " İstanbul'dan bayram tatili için Trabzon'a gelmiştim. Balık tutmak için sahile indim. Buraya geldiğimde kumsalda Yunus'u gördüm yaralı vaziyette can çekişiyordu. Hemen denize girerek açığa doğru çekmeye çalıştım ancak dalgalar çok sert olduğundan tekrar kumsala geri geldi. Üzerim ıslanmasına rağmen çok çaba sarf ettim ama olmadı kurtaramadık. Zaten ağız kısmında yaralar var yara almış. İki tane daha gördük, onlar kendini kurtardı ancak bunu kurtaramadık. Denize atıyorum tekrar geri geliyor, çünkü dalgalar çok sert olduğundan ben attıkça geri geliyordu daha sonra kendini bıraktı" dedi.

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Kaynak: İHA

Trabzon, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Kıyıya vuran yunus balığını kurtarmak için seferber oldular - Son Dakika

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