Kıyıya vuran yunus, ekipler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Kıyıya vuran yunus, ekipler tarafından kurtarıldı

24.05.2022 17:44

Kıyıya vuran yunus, ekipler tarafından kurtarıldı Zonguldak limanının içinde kıyıya vuran yunus, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyıya vuran yunus, ekipler tarafından kurtarıldı

ZONGULDAK - Zonguldak limanının içinde kıyıya vuran yunus, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak limanının içinde kıyıya vuran yunus vatandaşlar tarafından fark edildi. Yunusu gören vatandaşlar durumu sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil güvenlik botu ile gelen ekipler kıyıya vuran yunusu kurtararak bota aldı. Durumu ekipler tarafından kontrol edilen yunus ekiler tarafından tekrar denize salındı.

Kıyıya vuran yunus, ekipler tarafından kurtarıldı
Kıyıya vuran yunus, ekipler tarafından kurtarıldı
Kıyıya vuran yunus, ekipler tarafından kurtarıldı
Kıyıya vuran yunus, ekipler tarafından kurtarıldı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

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