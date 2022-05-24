Kıyıya vuran yunus, ekipler tarafından kurtarıldı

ZONGULDAK - Zonguldak limanının içinde kıyıya vuran yunus, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak limanının içinde kıyıya vuran yunus vatandaşlar tarafından fark edildi. Yunusu gören vatandaşlar durumu sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil güvenlik botu ile gelen ekipler kıyıya vuran yunusu kurtararak bota aldı. Durumu ekipler tarafından kontrol edilen yunus ekiler tarafından tekrar denize salındı.