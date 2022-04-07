Kıyıya vuran yunusu elleriyle denize döndürdü - Son Dakika
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Kıyıya vuran yunusu elleriyle denize döndürdü

07.04.2022 17:37
Kıyıya vuran yunusu elleriyle denize döndürdü

Kıyıya vuran yunusu elleriyle denize döndürdü Bartın'da kıyıya vuran ve hareketsiz kalan yunus bir vatandaş tarafından yeniden denize döndürüldü.

Kıyıya vuran yunusu elleriyle denize döndürdü

BARTIN - Bartın'da kıyıya vuran ve hareketsiz kalan yunus bir vatandaş tarafından yeniden denize döndürüldü.

Olay Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde meydana geldi. Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu sahilinde bir yunusun sahile vurduğunu gören vatandaşlar yunusu kurtarmak için harekete geçti. Kapısuyu köyü sakinlerinden Hüseyin Fırtına kıyıya vurmuş ve hareketsiz halde kalan yunusu kuyruğundan tutarak sığ bölümden derin bölüme kadar çekti. Kısa süre sonra yüzmeye başlayan yunus denizin derinliklerinde gözden kayboldu.

Bu sırada büyük bir üzün ve gözyaşları içinde yaşananları izleyen çevredeki çocuklar yunusun yüzerek denize dönmesiyle büyük sevinç yaşadılar.

Yunusun kurtarıldığı an cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Kıyıya vuran yunusu elleriyle denize döndürdü
Kıyıya vuran yunusu elleriyle denize döndürdü
Kıyıya vuran yunusu elleriyle denize döndürdü

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Kurucaşile, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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