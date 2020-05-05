Kıyıya vuran yunusu, minibüsçüler denize taşıdı - Son Dakika

ORDU'nun Fatsa ilçesinde kıyıya vuran yunus, minibüs şoförleri tarafından yeniden denize ulaştırıldı.

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde dolmuş şoförü Yusuf Özdeniz, kıyıya vuran yunusu gördü. Minibüsünden inerek yunusu kurtarmaya çalışan Özdeniz, başarılı olamayınca duraktaki arkadaşlarından yardım istedi. Özdeniz, gelen arkadaşlarının da yardımıyla yunusu çuvala koydu, ardından da derin bir noktaya götürerek denize bıraktı. Yunusu kurtarmak için yaklaşık 20 dakika çabalayan Yusuf Özdeniz ve arkadaşlarının görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.