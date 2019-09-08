Son Dakika Haberleri: Kıyıya vurmuş insan iskeleti bulundu
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Kıyıya vurmuş insan iskeleti bulundu

1 saat önce

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, sahilde yürüyüş yapanlar tarafından kıyıya vurmuş, insan iskeleti bulundu.

Kıyıya vurmuş insan iskeleti bulundu, System.String[]

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, sahilde yürüyüş yapanlar tarafından kıyıya vurmuş, insan iskeleti bulundu. Uzun süredir denizde olduğu ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen iskelet ili ilgili inceleme başlatıldı.

?Olay, sabah saatlerinde, Kaynarca Başoğlu Mahallesi Körük mevkisinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıda, üzerinde siyah bir şort bulunan insan iskeleti görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede, iskeletin bir erkeğe ait olduğu ve uzun süredir denizde olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından iskelet, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaynarca, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:43 Kaynak: DHA
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