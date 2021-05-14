Kıyıya yakın ağlar, kaplumbağalara ölüm tuzağı - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında son günlerde deniz kaplumbağası ölülerine rastlanılmasının, çiftleşmesini tamamlayan hayvanın yumurtlama için sahile yaklaşırken balıkçı ağına takılıp, boğulmasından kaynaklandığını belirtti. Gökoğlu, "Balıkçılar bilerek öldürmüyor ama nesli tehlikedeki kaplumbağaların ağa takılarak ölmesi, üzüntü verici. Kaplumbağaların yumurtlama için sahillere çıktığı 1 aylık süreçte balıkçılar kıyıya yakın ağ atmamalı" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya kıyılarında son günlerde sık rastlanılan deniz kaplumbağası ölümleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 'Kocabaş' adıyla bilinen caretta caretta ile 'yeşil kaplumbağa' olarak adlandırılan 'chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının varlığından bahseden Prof. Dr. Gökoğlu, Antalya kıyılarında son günlerde sıklıkla ölü deniz kaplumbağası görülmesinin nedenini anlattı. Deniz kaplumbağası neslinin tehlike altında olduğunu vurgulayan Gökoğlu, kaplumbağaların yumurtlama için sahillere çıktığı 1 aylık süreçte balıkçıların kıyıya yakın ağ atmamalarını talep etti.