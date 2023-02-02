Kıyma makinesine yuva yapan kuşun yavrularının yumurtadan çıkmasını bekliyorlar

İZMİT'te bir mağazaya giren üveyik, reyondaki kıyma makinesinin üzerine yuva yaparak, yumurtladı. Mağazanın müdürü Rahmi Kaptan, yavrular yumurtadan çıkana kadar makineyi satmayacaklarını söyledi.

İzmit'in Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde ev eşyaları satan bir mağazaya giren üveyik, reyondaki kıyma makinesinin üzerine yuva yaptı. Kuşu gören mağaza çalışanları, yuvayı bozmamaya karar verdi. Kuşun yuvasına saman yığarak rahat ettirmeye çalışan personel, yuvaya kuş yemi ve su da bıraktı. Mağaza personeli, kuşun yuvaya bıraktığı yumurtalardan çıkacak yavruların doğumunu bekliyor.

'O CİHAZ KUŞA AİT'

Kuşun yaklaşık 15 gün önce kıyma makinesinin üzerine yuva yaptığını anlatan mağaza müdürü Rahmi Kaptan, "Misafirimiz 15 gün önce mağazaya girdi. Biz de yuva aradığını anladık ve dışarı çıkarmadık. Ürünlerimizden birinin üzerine yuva yaptı. Birkaç gün boyunca gidip gelerek yuvasını kurdu. Şimdi de yumurta yaptı oraya. Yumurtasının üzerine yattı. Biz de onu rahatsız etmiyoruz. Yavruları olana kadar misafirimiz olacak. Yavruları olduktan sonra doğaya salacağız onları. Biz burada ona bakmak için yem aldık. Zaten eş kuşu da ona bakmak için ara sıra gelip içeriye giriyor. O buradan gidene kadar o cihazın üzerinde kalacak. Biz o cihazı satmayacağız. O cihaz kuşa ait şu anda" dedi.