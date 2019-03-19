Kıymalı Kol Böreği Siparişlerin Favorisi

Hamurun belki de en sevdiğimiz hali olan böreğe özel de bir gün var: 20 Mart. Yemeksepeti, bu özel günde kullanıcılarının börek siparişlerini inceleyerek Türkiye'nin börek sevgisini ortaya çıkardı.

Klasikten şaşmıyor, en çok kıymalı seviyoruz

2018 yılında ortalama 3.500 tekil restorandan toplam 2 milyon börek siparişi veren kullanıcılar, en çok içinde kıyma olan börekleri tercih ettiler. Kıymadan sonra en sevilen malzemeler ise peynir, patates ve ıspanak oldu.

Kullanıcıların siparişlerinin ilk sırasına açık ara farkla yerleştirdiği börek ise kıymalı kol böreği. En çok sipariş verilen diğer çeşitler ise sırasıyla peynirli börek, su böreği ve patatesli börek oldu.

Değişik tatlar arıyoruz

Kullanıcılar klasik tercihlere yönelse de aynı zamanda farklı tatlara da açıklar. Restoranların sunduğu farklı çeşitleri denemeyi sevenler bu lezzetleri klasik çeşitlerle kıyasıya bir rekabete sokuyorlar. Son 3 ayda geçen senenin aynı dönemine göre;

Patlıcanlı börek 6 kat daha fazla sipariş edildi.

Pırasalı börek 5 kat artışla börekte farklı tat arayanların tercihi oldu.

Kavurmalı böreğin sipariş sayısında 3 kat artış yaşandı.

Haşhaşlı börek ve sosisli börek sipariş sayısını 2 kat arttırdı.

Eskisi kadar tercih edilmeyenler de var

Kullanıcılar bazı börek çeşitlerini ise bir önceki yıla kıyasla daha az tercih etti. Yine son 3 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre; sucuklu börek siparişleri %44, sebzeli börek siparişleri %34 azalırken, paçanga böreği siparişlerinde ise %10 düşüş yaşadı.

Börek zamanı: Kahvaltı

Biz Türkler için en önemli öğün olan kahvaltı, aynı zamanda böreğin en sevildiği öğün. Kullanıcılar en çok 10.00-12.00 saatleri arasında börek siparişi verirken, akşam saatlerinde börek siparişlerinde ortalama %80 düşüş yaşanıyor.

Hafta sonları %45 artış yaşanıyor

Ofis ve ev kahvaltılarının sevileni börek, en çok hafta sonu kahvaltılarında gözde. Evde hazırlanan kahvaltı sofralarındaki börekler artık online siparişlerle yerini alıyor. Kullanıcılar hafta sonları börek siparişlerini %45 arttırıyorlar.

Böreğe ortalama 15 TL harcıyoruz

23 ve 24, böreği en çok seven yaş olurken; böreğe diğer yaşlara göre mesafeli olan yaş ise 47.

Restoranların cirolarında %35 artış

Artan siparişlerle birlikte restoranların cirolarında da 2018 yılında bir önceki seneye göre %35'e yakın artış yaşandı. Kullanıcılar ise 2018'de böreğe sepet başına 15 TL ayırdılar.

En çok böreği Batman yiyor

Her gün 69 ilden börek siparişi alan Yemeksepeti, Türkiye'de böreği en çok seven kentleri de araştırmasına ekledi.

Her kentin toplam siparişlerindeki börek oranına göre; ilk sırada Batman yer alırken onu sırasıyla Adana, Karabük ve Yalova izledi.