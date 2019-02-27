Kıymalı Patates Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri
1 saat önce
Kıymalı Patates tarifi, pratik yemek tarifleri! Çok hızlı hazırlayabileceğiniz pratik bir yemek tarifi olan kıymalı patates en bilinen ev yemekleri arasında yer alıyor.
Kıymalı Patates tarifi, pratik yemek tarifleri! Çok hızlı hazırlayabileceğiniz pratik bir yemek tarifi olan kıymalı patates en bilinen ev yemekleri arasında yer alıyor. Malzemeleri hazırladıktan sonra afiyetle yiyebileceğiniz bu müthiş yemek tarifi için videoya bekliyorum.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:11 Kaynak: Youtube
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