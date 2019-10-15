Son Dakika Haberleri: Kıymet'in mesajı Duygu'yu sinirlendirdi!
Son Dakika Magazin Kıymet'in mesajı Duygu'yu sinirlendirdi!

Kıymet'in mesajı Duygu'yu sinirlendirdi!

2 saat önce

Annesinin rahatsızlığı yüzünden yarışmadan kendi isteğiyle ayrılan Kıymet, programa bir mesaj yolladı.

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Annesinin rahatsızlığı yüzünden yarışmadan kendi isteğiyle ayrılan Kıymet, programa bir mesaj yolladı. Mesajında Duygu'ya sert cümlelerle seslendi. Kıymet, kendisinin gitmesi ile yarışmada kaldığını Duygu'ya hatırlattı. Mesajında "Ben sana bir şans tanıdığım için oradasın! Bunu iyi değerlendir! Bana laf atmayı da bırak!" diye Duygu'ya yüklendi. Mesajı izleyen Duygu çok sinirlendi. Kıymet'e aynı sertlikte cevap verdi...


Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:12 
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