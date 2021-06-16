Üye Girişi
Kıymet Teyze 7 yıl sonra gelen zaferin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Kıymet Teyze 7 yıl sonra gelen zaferin mutluluğunu yaşıyor

16.06.2021 11:34

Kıymet Teyze 7 yıl sonra gelen zaferin mutluluğunu yaşıyor Kepçe önünde oturup simge olan 'Kıymet Teyze' mutluluğunu anlattı Edirne'de 7 yıl önce imara açılan oyun alanı yerine inşaat yapılmasını engellemek için kepçenin önüne oturup, yıkımı engelleyen 82 yaşındaki Kıymet Peker, sonuç veren...

Kıymet Teyze 7 yıl sonra gelen zaferin mutluluğunu yaşıyor

Kepçe önünde oturup simge olan 'Kıymet Teyze' mutluluğunu anlattı

EDİRNE - Edirne'de 7 yıl önce imara açılan oyun alanı yerine inşaat yapılmasını engellemek için kepçenin önüne oturup, yıkımı engelleyen 82 yaşındaki Kıymet Peker, sonuç veren eylemi sonrası duygularını anlattı.

Edirne'de 2014 yılında 1'inci Murat Mahallesi'nde çocukların oyun alanı olarak kullanılan yeşil alanın, imara açılmasıyla bölgeye gelen görevliler kepçelerle inşaat başlatılması için yıkım çalışması yapmak istedi. Görevlilerin faaliyetini görüp yeşil alana inen mahalle sakinlerinden Kıymet Peker de sandalyesiyle kepçenin önüne oturarak, çalışmasını engelledi. Peker'in başlattığı eylem, kısa sürede mahallelinin de desteğini gördü. Bölgedeki görevlilerin kepçeleri çekmesiyle sonuçlanan olayda, daha sonraki süreçte İdare Mahkemesi Belediye Meclisi'nin aldığı imar kararını bozdu. 7 yıl sonra zaferle sonuçlanan Kıymet Peker'in eylemi, büyük sevinçle karşılandı. Peker, o anları anlatırken duygulandı.

"Herkes çok mutlu"

Peker, açıklamasında, "Buradan geçerken Süleyman Bey bana dedi ki burada bir kalabalık var. Parka gittim, orada kalabalığı gördüm. Kepçeyi gördüm, baktım. Kepçenin mahallemizdeki parkı yıkmak için geldiğini duydum. Bu park bize kısmetmiş yine döndü, dolaştı park olarak kalacak. İnşallah bu parkta yaşlılarımız oturacak. Bank istedim, çocuklara da salıncak istedim. Ama bir de düşünüyorum ki Edirne'nin buna durumu var mı acaba bu parkı yapabilecekler mi çünkü çok kötü zamandayız. Ondan sonra bana dediler bu park çok güzel olacak. Benim ismimin parka verileceğini duyduğumda ilk başta istemedim. Çünkü dedim ki benim bir ayağım çukurda artık buradan öteye gidemiyorum. Ama beni dinlemediler. Sonra peki dedim, ismimin parka verilmesini kabul ettim. Parkın yıkılmasını kimse istemedi ama mal sahibi buraya imar yapmak istediğinden dolayı çok mücadele verdik. Mal sahibine dedim ki bu park olmasa biz nerede nefes alacağız. Bir deprem olsa nereye gideceğiz. Çünkü yer yok. Kimsede bahçe yok. Bu bölgede tek bahçe olarak burası var. Olmadı Ankara'ya kadar gittik. Ama siz niye çıkarıyorsunuz. Bu yer çocuklara hediye olmuş, herkes bu park yıkılacağı için üzülüyordu. Burada dinleniyorduk, hava alıyorduk diyorlardı. Bu parkta inşallah komşuların çocukları bütün mahalleli bu parkta yaşlısıyla beraber oturur inşallah" dedi.

"Annemle gurur duyuyoruz"

Kıymet Peker'in kızı Füsun Yalçınkaya, geçmişte yaşananların kendiliğinden geliştiğini belirterek, "Özellikle annemi kepçenin önünde oturtmak gibi bir fikrimiz asla yoktu. Yani annem kardeşine giderken bir anda kepçenin önüne gelmiş oldu ve oradaki eyleme katılmış oldu. Bende o zaman evimden kuaföre gitmek için çıkmıştım. Yani o kadar doğaçlama bir olay ki o kadar Allah rızası için oldu ki bu park yani bir senaryoyu bu şekilde yazsanız bile bu kadar mümkün olmaz. Bu bizim Rabbimizin işi, bunu bu şekilde kararlaştırmış. Gerçekten bunun için çok mutlu olduk. Annemle gurur duyduk. Bu park bize annemizin hediyesi sadece bana değil evlatlarıma, torunlarıma, eşime, aileme, arkadaşlarıma herkese annemin güzel bir hediyesi oldu. O kadar mutluyum ki anlatamam. Evimin önü kapanmayacak ve çok güzel bir park haline getirilecek" ifadelerini kullandı.

Kıymet Teyze 7 yıl sonra gelen zaferin mutluluğunu yaşıyor
Kıymet Teyze 7 yıl sonra gelen zaferin mutluluğunu yaşıyor
Kıymet Teyze 7 yıl sonra gelen zaferin mutluluğunu yaşıyor
Kıymet Teyze 7 yıl sonra gelen zaferin mutluluğunu yaşıyor

oyunlar, Edirne, İnşaat, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kıymet Teyze 7 yıl sonra gelen zaferin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum 12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı 12:24 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı 11:59 Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? 11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı 11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı 11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor

Son Dakika Haberleri
12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi
12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
12:23 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı
12:17 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi
12:13 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
12:04 Lucid yöntemiyle rüyalarımızı kontrol etmek mümkün! Fakat bir tehlikesi var
11:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi         
12:54
Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi         
12:27
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:17
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti         
12:13
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı         
11:24
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 13:16:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kıymet Teyze 7 yıl sonra gelen zaferin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement