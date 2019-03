Kıytırık Komedi Dizilerinden Sıkılanları Kahkahaya Boğacak 10 Kaliteli Dizi

İnsanları güldürmek zor iş. Bunu filmlerden ya da dizilerden beklerken çoğu zaman farkında değiliz ama komedi türü, icra edilmesi en zor türlerden birisi. Zira öylece yapılan spontane esprilerden çok, son derece planlı işleyen yapıları var. İzleyiciler, her şeyin planlı olduğunu hissederlerse gördükleri şeyi komik bulmuyorlar.Amiyane tabirle kıytırık diyebileceğimiz komedi dizileri de işte böyle ortaya çıkıyorlar. İzlediğiniz zaman size nerede güleceğinizi söyleyen seyirci efektleri, yapılmadan önce anlaşılan espriler, buram buram klişe kokan alıntı sahnelerle saatler kahkahasız geçiyor. Komedi türünü sevenlerin imdadına yetişiyor, yerli ve yabancı 10 kaliteli diziyi sizin için listeliyoruz.Not: İzledikleriniz varsa, izlemeyenleri mazur görün. Haydi başlayalım!Jim Carrey'nin dönüşü: KiddingIMDb puanı: 7,9Rotten Tomatoes notu: %76Komedi deyince akla gelen ilk isimlerden olan Jim ağabeyimiz yaşlandı. Yılların getirdiği ağırlıkla birlikte değişen düşünceleri, sinemaya karşı eleştirel yaklaşımı bu minik dram-komedi dizisinde hayat buldu. Kidding, adı gibi hayatla dalga geçen bir dizi. Çocuk programı sunuculuğu yapan, çocukların yüzünü güldürürken ailesi dağılan bir adamın sempatik hikayesini izliyoruz.Polisiye hikayelerin en çok güldürdüğü yapım: Brooklyn Nine-NineIMDb puanı: 8,4Rotten Tomatoes notu: %100 (Evet, gerçekten 100.)Polisiye eserler her zaman insanların ciddiye aldıkları içeriklere sahiptir, ancak bu dizi için aynı şeyi söylemek zor. Bu kez tüm olayları gülme beklentisiyle ciddiye alıyorsunuz. Yetenekli bir dedektif olan Jake Peralta'nın 2013'ten bu yana devam eden macerası şu an 6. sezonla sürüyor. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden yüksek puanlar alan diziyi daha uzun süre komedi türünün favorileri arasında görecek gibiyiz.Ne zaman duysanız güldüren o espri gibi: Russian DollIMDb puanı: 8,4Rotten Tomatoes notu: %97Netflix'in son dönemde yayınladığı en başarılı orijinal içeriklerinden olan Russian Doll, tematik olarak komedi dışında pek çok türe dahil olabilir. Dizinin bu listeye girme sebebi ise komedi unsuruna diğer yapımlardan daha farklı yaklaşması. Belirli bir zaman döngüsünün sürekli tekrarlandığı dizide, aynı olaylara farklı açılardan bakıp gülmeyi, zaman zaman karakterlerle empati kurup düşündürmeyi unutmuyor.2003'ten bu yana devam eden bir komedi tufanı: Arrested DevelopmentIMDb puanı: 8,9Rotten Tomatoes notu: %7816 yıl, animasyon olmayan bir komedi dizisi için dilekolay. Bu dizinin oyuncuları, kariyerleri boyunca başka yapımlarda yer almamayı tercih ederek olayı bambaşka bir noktaya taşıdılar. Günümüz komedi dizilerinin nereden ilham aldığını görebileceğiniz, ölümsüz bir yapım. Aile komedisi olarak, eş dostla izlenebilecek bir dizidir.Hiç içinizde eksik kalan şeylere güldünüz mü? Atlanta:IMDb puanı: 8,6Rotten Tomatoes notu: %97Son yıllarda hangi popüler yapımı izleseniz karşınıza çıkacak Donald Glover, bu diziyle müzsiyen kimliğinin ötesine geçiyor. Diziyi yazıyor, yönetiyor, başrolde oynuyor. Atlanta, oldukça tuhaf ve sıra dışı komedi anlayışıyla, rap müzik icra etmek isteyen sıradan bir gencin öyküsünü ele alıyor. Müzikler, sadece izlenecek bir dizi olmadığını kanıtlıyor.Plazaya gelen soğuk patates ve sıcak kutu kola siparişi: The OfficeIMDb puanı: 8,8Rotten Tomatoes notu: %89İş dünyasındaki kaypaklıkların, adam kayırmaların, dövüşsüz geçen ofis kavgalarının, haksız terfilerin, kapitalizmin göbeğinde gülünecek çok şey var. The Office, 8 yıllık yayın hayatı süresice akıllara kazının esprileriyle efsanleşti. Steve Carrel'ın usta oyunculuğu görmeye değer.Bu listeye koymazsak aramızı bozacak yapım: Big Bang TheoryIMDb puanı: 8,2Rotten Tomatoes notu: %81Evrenin nasıl işlediğini merak ediyor, bunun için fizikçi oluyorsunuz. Sizin gibi son derece garip fizikçilerle bir oda içine toplanıyor, bilim yapıyorsunuz. Nitekim insanlarla nasıl ilişki kuracağınıza dair bir fikriniz yok. He bir de Sheldon var.Kültürler arası güldüren, her dilden bir dizi: Fresh Off the BoatIMDb puanı: 7,9Rotten Tomatoes notu: %94Tayvanlı bir aile, 90'lı yıllarda ABD'ye taşınır. Klasik bir kültür şoku geçirdikten sonra yeni hayatlarına uyum sağlayacaklarını düşünürler. Onların uyum süreci, son 3 yıldır tüm dünyayı güldürebilecek bu diziye dönüşür. IMDb'de izleyicilerden aldığı oylarla en iyi komedi dizilerinden birisi olarak göze çarpıyor.Teknoloji dünyasının mutfağında dönen gerçekler: Silicon ValleyIMDb puanı: 8,5Rotten Tomatoes notu: %95Silikon Vadisi gibi bir kurt kapanında kendi şirketini kurmaya çalışan bir genç girişimcinin öyküsünü izliyoruz. Dizide neredeyse her gün adını duyduğunuz teknoloji şirketlerine sayısız atıf var. Ayrıca çoğu insanın hayallerini süsleyen bu yerin ne kadar büyük çelişkilere sahip olduğunu görüyor, gülüyoruz. Dizinin bekleyen sürprizlerinden birisi Elon Musk, gerisini siz düşünün.Komedinin iyisi, hep yabancı dilde olmak zorunda değil: Leyla ile MecnunIMDb puanı: 9,2Rotten Tomatoes (izleyici) notu: %100Burak Aksak'ın kaleminden dökülen bu masalsı hikayede, her zaman... Amaaan ne gerek var. Kafası leyla, gönlü Leyla olan bir Mecnun'un Türk televizyon tarihinde iz bırakan kısa hikayesi. Torunlarınıza bile izletseniz yeri var, İsmail ağabeye de selamlar...