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KİYÜ'de "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" etkinliği - Son Dakika

KİYÜ'de "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" etkinliği

18.12.2021 11:46
KİYÜ'de "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" etkinliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Sağlık Yönetimi Bölümü ve Sağlık Topluluğu tarafından "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Sağlık Yönetimi Bölümü ve Sağlık Topluluğu tarafından "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Budak, her düzeyde başarılı sağlık yönetiminin temel unsurunun, sağlığa bütüncül yaklaşımdan geçtiğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin sağlığa bütüncül yaklaşımın önemini ve gereğini gösterdiğini aktaran Budak, "Kovid-19 sürecinde birinci ve ikinci basamak bir bütün olarak hareket etmedikçe toplumda filyasyon yapılarak salgın kontrolünde başarılı olamayacağımızı gördük. Yalnızca kendi toplumumuzun değil evrensel düzeyde her bakımdan sağlıklılık halinin gerektiğini, yine bu süreçte, yaşayarak öğrendik. Bütün bunları başarabilmek için ise bütüncül bakış açısına sahip koruyucu, tedavi, rehabilite edici sağlık hizmetleriyle birlikte sağlığın geliştirilmesi hizmetlerini profesyonel anlamda planlayıp organize edebilecek ve tüm bu sağlık hizmet sunum süreçlerini en doğru şekilde yönetebilecek, iyi yetişmiş sağlık yöneticilerine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Tiyatro gösterisi ve çeşitli yarışmalarla devam eden etkinlik, Kızılay'a yapılan kan bağışı ile sona erdi.

KİYÜ'de 18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü etkinliği
KİYÜ'de 18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü etkinliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Öğretim Üyesi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KİYÜ'de '18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü' etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: KİYÜ'de "18 Aralık Sağlık İdarecileri Günü" etkinliği - Son Dakika
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