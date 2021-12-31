KİYÜ'de "Etkili İletişim ve Beden Dili" eğitimi - Son Dakika

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAPUAM) tarafından "Etkili İletişim ve Beden Dili" eğitimi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'ndaki eğtiim, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Fatih Budak tarafından verildi.

Öğrencilere iletişimin temel özellikleri, öğeleri ve türleri hakkında bilgi veren Budak, etkili iletişim sürecinde yüzde 55 oranında beden dilinin, yüzde 35 oranında vurgu, tonlama ve ses tonunun, yüzde 10 oranında ise sözcüklerin etkili olduğunu vurguladı.

Budak, beden dili kullanımında bedensel duruş, mesafe kullanımı, jest ve mimikler, göz teması, ayak kullanımı, oturma biçimi ve kıyafet seçimi gibi öğelerin etkili olduğunu aktardı.

Eğitim, etkili iletişim ve beden dilinin öneminin anlatıldığı drama gösterisiyle sona erdi.