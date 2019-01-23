Kız Arkadaş Katilinin Cezası Değişmedi

ANTALYA'da, otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hüsne Aslan'ın (23) üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle daha önce 16 yıl 8 ay hapse çarptırılan Şahin Koçar (33), kararın, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada aynı cezaya mahkum edildi.

ANTALYA'da, otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hüsne Aslan'ın (23) üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle daha önce 16 yıl 8 ay hapse çarptırılan Şahin Koçar (33), kararın, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada aynı cezaya mahkum edildi.



Antalya'da garsonluk yapan Hüsne Aslan ile kız kardeşi Cennet Aslan, 19 Şubat 2015 gecesi eğlenmek için bara gitti. Bir süre sonra kız kardeşlerin yanına, Hüsne Aslan'ın erkek arkadaşı Şahin Koçar geldi. Gecenin sonunda Koçar'ın otomobiline binip evlerine dönmeyi planlayan kız kardeşlerle Şahin Koçar arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Koçar'ın aracından inmeye çalışan Hüsne Aslan, otomobilin tekerleğinin altında kalarak can verdi. Olayın ardından tutuklanan Şahin Koçar hakkında 'olası kast ile öldürmek' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda Koçar, 16 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.



YARGITAY BOZDU



Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na davaya müdahil olması için tebligat çıkartılmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Şahin Koçar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Koçar, suçsuz olduğunu tekrarladı ve tahliyesini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin 'olası kasıtla öldürme' suçundan değil, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanması gerektiğini ileri sürdü.



Yargılama sonunda mahkeme heyeti, daha önce verdiği karara uyarak sanığın 16 yıl 8 ay hapsine karar verdi.



- Antalya

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