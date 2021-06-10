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Kız arkadaşı ayrılınca, ailenin arabasını yaktı - Son Dakika

Kız arkadaşı ayrılınca, ailenin arabasını yaktı

10.06.2021 15:33

- Kız arkadaşı ayrılınca, ailenin arabasını yaktı Küçükçekmece'de bir şahıs, kendisinden ayrılan kız arkadaşının ailesine ait ait aracı yaktı.

- Kız arkadaşı ayrılınca, ailenin arabasını yaktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir şahıs, kendisinden ayrılan kız arkadaşının ailesine ait ait aracı yaktı. Yangının büyümesiyle park halindeki iki araç daha yandı. Kimlikleri tespit edilen şahısların yakalanma çalışmaları devam ediyor.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, A.Y isimli kız evlenme aşamasındaki Umut Ö'nün kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek ayrıldı. Ayrılma kararının ardından Umut Ö'nün, kız arkadaşı olan A.Y'yi tehdit etmeye başladı. Tehditlerin ardından kızın ailesi A.Y.'yi memleketine gönderdi. Tüm yaşananlara rağmen A.Y,'nin telefonlara ve görüşme talebine yanıt vermedi. Bunun üzerine Umut Ö, arkadaşı olan Emre Ö'yü de yanına alarak kızın oturduğu evin sokağına geldi. Umut Ö, arkadaşıyla birlikte kızın babası Muhammet Y'ye ait aracı ateşe vererek yaktı. Araç alevler içinde kalırken, Umut Ö, arkadaşı ile birlikte arabaya binerek kaçmaya başladı.

Büyüyen yangın park halindeki iki araca daha sirayet etti. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler içinde kalan araçlar itfaiye ekiplerince uzun uğraşların sonucu söndürüldü. Muhammet Y'ye ait araç kullanılamaz hale gelirken, diğer iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine bağlı ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

Aracının başına geçen anne Türkan Y, gözyaşlarına tutamayarak ağlamaya başladı.

"Kızımın başında küllük kırmış, ayrılınca bunları yaptı"

Umut Ö'nün kızına şiddet uygulaması sonucu, kızının ayrıldığını ve bunun sonucunda araçlarını kundakladığını anlatan kızın annesi Türkan Y, "Arabamı kızımın erkek arkadaşı yaktı. Evleneceklerdi, kızıma şiddet uygulamış. Şiddet uyguladığını gören benim kız ondan kaçıyor. Sen misin benden kaçan diye, buraya gelip bizim arabamızı kundaklıyor ve yanında iki tane araba yanıyor. Şuanda biz tehdit ediliyoruz. 'Kızını kaldıracağım. Diğer çocuklarını kaldıracağım'. Bütün birikimlerimiz, benim eşim taksici, kaç yıldır emeklerimiz hepsi gitti. 20 yıllık emeğimiz, 150 bin TL arabamızın değeri şuan hepsi yok. Evleneceklerdi, kızıma şiddet uygulamış, kafasında küllük kırmış. Kızım da bundan kaçtı. Kaçınca kızımı köye gönderdim, tehdit etti. Köye gideceğim diye tehdit ediyor. Kız da, bunun köye gittiğini anlayınca başka yere kaçıyor. Başka yere kaçınca da niye kaçıyorsun deyip, gelip arabayı kundaklıyor. Kızım ortaya çıkmayınca oğlum için, onu öldüreceğim deyip tehdit ediyor" diye konuştu.

"10 senelik birikimim gitti"

Kızın Babası Muhammet Y ise, "Gece saat 02.30 falan beni evin karşısındaki manav aradı. Koşa koşa çıktım dışarı, kova ile söndürmeye çalıştım. Ben bu arabayı 10 sene birikimimle çalışıp, çabalayıp aldım. Bütün varımı, yoğumu yaktı, gelseydi beni yaksaydı. Bunların yakalanmasını, adalete teslim edilmesini istiyorum" dedi.

"Kızımı istemeye geldi, güzel bir şekilde ağırladım"

Kızının evlilik sürecini de anlatan baba Muhammet Y, "Bunun büyük kızımla evlenme şeyleri vardı. Bunlar birbirleriyle anlaşamamışlar, anlaşamadığı için hıncını gelmiş benim arabamdan almış. Daha doğrusu evime geldiydi, kızımı istemeye de geldiydi. Güzel bir şekilde ağırladım, yedirdim, içirdim, yatırdım. Gaziantep'ten gelmişti, bir insan yediği yere böyle ihanet etmez. Allah'a havale ediyorum. Kasabım diyordu, ben tanımıyordum, kızım tanıyordu. Yine de bir yuva kursunlar diye, elimden geldiğince yardımcı oluyordum" şeklinde konuştu.

Kız arkadaşı ayrılınca, ailenin arabasını yaktı
Kız arkadaşı ayrılınca, ailenin arabasını yaktı
Kız arkadaşı ayrılınca, ailenin arabasını yaktı
Kız arkadaşı ayrılınca, ailenin arabasını yaktı

Küçükçekmece, Otomobil, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşı ayrılınca, ailenin arabasını yaktı - Son Dakika


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