Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı - Son Dakika
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Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı

21.05.2022 18:50

Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı Telefonla ikna edildi, aşağıya indirildi Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşı ile kavga ettiği iddia edilen bir kişi, atıl durumda bulunan bir okulun yangın merdivenine tırmandı.

Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı

Telefonla ikna edildi, aşağıya indirildi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşı ile kavga ettiği iddia edilen bir kişi, atıl durumda bulunan bir okulun yangın merdivenine tırmandı. Kız arkadaşının gelmesini isteyen şahıs, çevredekileri aşağıya atlamak ile tehdit ederken, ilçe emniyet müdürünün kendisiyle telefonla görüşmesinin ardından aşağıya indi.

Olay saat 17.00 sıralarında Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerindeki atıl durumda bulunan İmam Hatip Lisesi eski okul binasında meydana geldi. Hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri yangın merdivenine tırmanıp 4 kat yükseklikte bekleyen bir kişi olduğunu gördü. Polis ekipleri şahsın yangın merdivenine aşağıya atlamak amacıyla çıktığını öğrenmesinin ardından durum Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

"Telefonla ikna edildi"

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri önce demir keski ile okulun kilitli kapısını açtıktan sonra içeriye girerek, atlama yatağı kurup önlem aldı. Kız arkadaşı ile kavga ettiği iddia edilen ve bunun ardından okulun yangın merdiveninin en üst kısmına çıktığı öğrenilen K.A.'yı ikna etmek için polis ekipleri uzun süre dil döktü. Nazilli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Sağlam şahısla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinin ardından aşağıya inmek için ikna olan şahıs ilçe emniyet müdür yardımcısı Sağlam ile birlikte itfaiye sepeti ile aşağıya indirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı
Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı
Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı
Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı
Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı
Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı
Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı
Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı
Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı
Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı

YORUMLAR
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TARTIŞTIĞI KIZ ARKADAŞI İLE KENDİNİ BIÇAKLA YARALADI TARTIŞTIĞI KIZ ARKADAŞI İLE KENDİNİ BIÇAKLA YARALADI İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE YANGINDA MAHSUR KALANLAR MERDİVENLE KURTARILDI İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE YANGINDA MAHSUR KALANLAR MERDİVENLE KURTARILDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşı ile kavga etti, yangın merdivenine tırmandı - Son Dakika


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