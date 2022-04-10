Kız arkadaşı ile tartışıp köprüye çıkan genç ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Kız arkadaşı ile tartışıp köprüye çıkan genç ekiplere zor anlar yaşattı

10.04.2022 11:27

Adıyaman'da, bir genç tartışmış olduğu kız arkadaşından dolayı köprüye çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Adıyaman'da, bir genç tartışmış olduğu kız arkadaşından dolayı köprüye çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. 'Sevdiğim kız gelmezse atlarım' diyen genç, polisler tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Y.E. (24), isimli bir genç, Adıyaman Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyle yaşadığı tartışmalar sonrasında Atatürk Bulvarı Eğri Çay Köprüsü üzerine çıkarak kendisini köprünün demir korkuluklarından aşağıya sarkıttı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak Y.E'yi ikna etmeye çalıştı. Yapılan bütün çalışmalara rağmen ikna olmayan Y.E., olay yerine tartışmış olduğu kız arkadaşının getirilmesini isteyerek söz verdi. Durum üzerine polis ekipleri yurtta kaldığı öğrenilen genç kıza ulaşarak polis aracıyla getirdi. Şahsın kız arkadaşını gördükten sonra atlama ihtimaline karşı genç kızı araçtan indirmedi. Polis ekipleri Y.E., isimli şahsa köprüden inerek kız arkadaşını aracın yanında görebileceğini söylemesi üzerine şahıs genç kızında yanına gelmesini istedi. Her türlü riske karşı dikkatli davranan polis ekipleri bu defa şahsı oyalayarak yanına yaklaştı. Şahsı kıskıvrak yakalayan polisler şahsı bulunduğu yerden aldı. Polislere direnen şahıs bu defa kelepçelenerek ekip otosuna bindirildi. Olay yerine getirilen genç kız ise daha sonra yeniden polis ekipleri tarafından kalmış olduğu yurda götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kız arkadaşı ile tartışıp köprüye çıkan genç ekiplere zor anlar yaşattı
Kız arkadaşı ile tartışıp köprüye çıkan genç ekiplere zor anlar yaşattı
Kız arkadaşı ile tartışıp köprüye çıkan genç ekiplere zor anlar yaşattı

YORUMLAR
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Sevgilisiyle kavga eden genç köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu: Gelmezse atlarım Sevgilisiyle kavga eden genç köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu: Gelmezse atlarım Eşine intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi Eşine intihar edeceğini söyledi, polisi alarma geçirdi

Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, İntihar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kız arkadaşı ile tartışıp köprüye çıkan genç ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika


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