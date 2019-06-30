Son Dakika Haberleri: Kız arkadaşı ile tartıştı, av tüfeğiyle intihar etti
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Kız arkadaşı ile tartıştı, av tüfeğiyle intihar etti

53 dakika önce

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Oktay Ö. (18), evde babasına ait av tüfeğiyle kendisini gösünden vurup, yaşamına son verdi.

Kız arkadaşı ile tartıştı, av tüfeğiyle intihar etti, System.String[]
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, Oktay Ö. (18), evde babasına ait av tüfeğiyle kendisini gösünden vurup, yaşamına son verdi. Oktay Ö.'nün gittiği düğünde kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra eve dönüp, intihar ettiği ileri sürüldü.
Koçarlı'nın kırsal Gaffarlar Mahallesi'nde yaşayan Oktay Ö., dün bir arkadaşının düğününe gitti. İddiaya göre burada kız arkadaşı ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan Oktay Ö., tek başına eve döndü. Evdeki ablası ve eniştesine bir şey söylemeden yan odaya geçen Oktay Ö., saat 02.30 sıralarında, babasının av tüfeğiyle kendini göğsünden vurup, intihar etti. Oktay Ö., silah sesine koşan ablası tarafından yerde kanlar içinde bulundu. Ablasının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Oktay Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Haber verilmesiyle gelen jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından Oktay Ö.'nün cesedi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Oktay Ö.'nün burada yapılan otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, öğlende Gaffarlar Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:51 Kaynak: DHA
Koçarlı, Güncel
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