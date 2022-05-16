Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmadı! Çıkan kavga sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmadı! Çıkan kavga sonucu hayatını kaybetti

16.05.2022 10:39

Adana'da bara eğlenmeye giden 21 yaşındaki Mehmet Yıldız, kız arkadaşı olmadığı için bara alınmayınca, içeri girmek için para teklif etti. Bu olay sonucu çıkan tartışmada Yıldız öldürüldü. Genci öldürdükleri ileri sürülen iki kardeş ise tutuklandı.

12 Mayıs saat 01.30 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Osmaniye'den Adana'ya gelen Mehmet Yıldız (21), M.G.'nin de (16) aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla birlikte eğlenmek için gece kulübüne gitti. İddiaya göre, M.E. ile ağabeyi Mustafa E. (21), 2 kız arkadaşıyla gece kulübüne girdi ancak Yıldız, kız arkadaşı olmadığı için giremedi.

PARA İSTEDİLER

Bunun üzerine M.E., "Seni de içeri aldıracağız ama biraz para vermen gerekiyor" diyerek Yıldız'ın 130 lirasını aldı. Arkadaşlarından bir daha haber alamayan Yıldız, saatlerce dışarıda bekledi. Bir süre eğlendikten sonra gece kulübünden çıkan M.E. ile Mustafa E. kardeşler, sokakta yürümeye başladı.

BENİ NEDEN BURADA BIRAKTINIZ?

Bu sırada yanlarına gelen Mehmet Yıldız, "Beni neden burada bıraktınız" deyince arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce M.E., cebindeki bıçağı çıkarıp Yıldız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bıçağı çalıların arasına atan M.E. ile ağabeyi Mustafa E. kaçmaya başladı. Çevredekiler iki kardeşi yakalayıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

"BİZE KÜFÜR ETTİ"

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Yıldız, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Yıldız, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çevredekilerin yakalayıp polise teslim ettiği M.E. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, ağabeyi Mustafa E. ise Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. M.E.'nin ifadesinde, Yıldız'ı kendilerine küfrettiği ve darp ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. ile ağabeyi Mustafa E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü Son dakika haberi! Damsız olduğu için kulübe giremeyen arkadaşının 130 lirasını alıp, kavgada bıçakla öldürdü Adana'daki, 'Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına Etkinlikleri' Sona Erdi Adana'daki, 'Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına Etkinlikleri' Sona Erdi

Mehmet Yıldız, Osmaniye, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmadı! Çıkan kavga sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:42 16 Mayıs'ta dolar, 15,50 seviyelerinde alıcı buluyor
10:41 Erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk eden genç kadın, eleştirilerin odağı haline geldi
10:39 Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmadı! Çıkan kavga sonucu hayatını kaybetti
10:30 Hapis cezası alan ve hakkında siyasi yasak getirilen Canan Kaftancıoğlu , "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Görevimin başındayım
10:23 Silopi'de Sakine Külter'i önce bıçaklayan, sonra da yakıp çöplüğe atan kişi Özel Harekat Ocakları Şırnak Şube Başkanı çıktı
10:20 G7'den "küresel açlık krizi" uyarısı! "Ukrayna'nın 25 milyon ton tahılı Rus güçleri tarafından bloke edilmiş durumda"
10:09 Cari işlemler açığı 2 milyar 229 milyon dolar artarak, 5 milyar 554 milyon dolara yükseldi
10:06 Ayrılıkları kısa sürdü! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 8 ay sonra yeniden nikah masasına oturuyor
10:01 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekip, Yıldırım'ı yakalayabildi mi?
09:59 Kuzey Kore'de Covid-19'a karşı ordu devrede: Tedavinin halka hızla ulaşımını asker sağlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 10:51:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kız arkadaşı olmadığı için bara alınmadı! Çıkan kavga sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement