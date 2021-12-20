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"Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış" dedikten sonra göğsünden vurarak öldürdü - Son Dakika

"Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış" dedikten sonra göğsünden vurarak öldürdü

20.12.2021 19:25

Bayrampaşa'da, instagram hesabını incelediği kız arkadaşının, kadın kuaförlüğü yapan Nabi B.'nin ismini arama sekmesinden arattığını gören Yasin Semih Demirok kıskançlık krizine girdi. Mesajlaşarak tartışmaya giren ikilinin buluşmasında iddiaya göre Nabi B., Yasin Semir Demirok'u silahla göğsünden vurarak öldürdü. Polis, cinayet sonrası kaçarak ortadan kaybolan saldırganı arıyor.

İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen olayda; Yasin Semih Demirok, Instagram hesabını incelediği kız arkadaşının aramalar sekmesinden Nabi B.'nin ismini arattığını fark etti. Demirok, kıskançlık krizine girerek, kadın kuaförlüğü yapan Nabi B. ile mesajlaştı. Ardından Yasin Semih Demirok 2 arkadaşını da yanına alarak, Azeri uyruklu Nabi B. ile sözleştikleri parkta buluştu. Arkadaşlarına uzaklaşmalarını söyleyen Yasin Semih Demirok, Nabi B. ile aralarında bir süre tartıştı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Tartışma sonucu Nabi B. silahla Yasin Semih Demirok'u göğsünden vurarak kaçtı. Yasin Semih Demirok kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nabi B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

'Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış' tartışması cinayetle bitti

"HER AKŞAM GELSİN DİYE BEKLİYORUM AMA YOK"

Anne Semra Demirok "Azeri uyruklu, Nabi adında bir şahısla görüşmeye gittiğini ve orada vurulduğunu biliyoruz sadece. Söylentiye göre kız arkadaşı sebep olmuş. Biz bu acımızla bir de neyin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ne yerdeyiz ne gökteyiz. Konuşmaya gidilen bir yerde silahla gelmek nedir? Ne oğlum ne ben bu şahsı tanımıyoruz. Ben o akşam ilk defa o ismi duydum. 'Nabi kim' diye sordum, 'Bir arkadaşım gelince anlatırım' dedi. '10-15 dakika içinde gelirim anne' dedi. 8 dakika sonra çocuğumun vurulduğunu öğrendim, 2 saat sonra öldü haberi geldi. Ertesi gün 15-20 dakikada biz çocuğu toprağa koyduk. O adam nasıl dışarıda gezebiliyor, teslim olsun bizim acımızı dindirsin. Bir hiç yüzünden oğlumun toprak altında olmasını kabullenemiyorum, idrak edemiyorum. Her akşam bekliyorum gelsin diye ama yok" dedi.

'Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış' tartışması cinayetle bitti

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK KATLANILABİLECEK BİR ACI DEĞİL"

Baba Sedat Demirok da "Bizim için çok zor bir dönem. Acımız çok büyük, katlanılabilecek bir acı değil. Evdeydim o gece, badana boya yapıyordu kendi odasında. Bana 'Biraz para verir misin? Kız arkadaşımla buluşup 10-15 dakika içerisinde döneceğim' dedi. Ben de çıkartıp 100 lira para verdim. Meğerse o Nabi denen kişiyle buluşmaya gitmiş. Hastaneye gittiğimizde oğlum vurulmuştu. Yoğun kanaması var dediler, 06.30 civarında ölüm haberini verdiler bize. Benim bildiğim kadarıyla, kız arkadaşına Nabi mesaj atmış. Oğlum da bunu görmüş, oğlum da Nabi'ye yazıyor. Nabi de 'O artık benim kız arkadaşım yerini söyle buluşalım' diye konum atıyor. 3 arkadaş konuma gidiyorlar. 'Biz özel konuşacağız' diyorlar oğlumun 2 arkadaşı arkasını dönüyor. Döndükleri anda silah patlıyor" diye konuştu.

'Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış' tartışması cinayetle bitti

"ARKAMIZI DÖNDÜĞÜMÜZDE YASİN'İ VURMUŞTU"

O gün Yasin Semih Demirok ile parka giden Barış Korkmazoğlu ise, "Yasin beni aradı şahsi bir meselem var gelir misin?' dedi ben de gittim. Arabayla giderken kız arkadaşıyla ilgili olabileceğini söyledi. Buraya gelince Yasin bize şahısla özel konuşacağını söyledi. Biz de kenara geçtik. Arkadaşımla sohbet ederken ne bir küfür ne bir ses yükseldi, bir anda bir ses duyduk döndük. Döndüğümüzde şahıs silahını çekip direkt arkadaşımızı göğsünden vurmuştu. Silahını bize doğrulttu. Biz siper aldık hemen bize de ateş eder diye. Silahı bize doğru tutarak geri geri parktan dışarı çıktı" şeklinde konuştu.

'Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış' tartışması cinayetle bitti
'Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış' tartışması cinayetle bitti
Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış dedikten sonra göğsünden vurarak öldürdü

Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa, Azeri, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış' dedikten sonra göğsünden vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kız arkadaşım İnstagram'da seni aratmış" dedikten sonra göğsünden vurarak öldürdü - Son Dakika
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