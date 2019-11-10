Son Dakika Haberleri: 'Kız arkadaşımdan senin yüzünden ayrıldım' diyerek annesini bıçakladı
Son Dakika Dünya 'Kız arkadaşımdan senin yüzünden ayrıldım' diyerek annesini bıçakladı

'Kız arkadaşımdan senin yüzünden ayrıldım' diyerek annesini bıçakladı

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Alpay Sadrazam adındaki genç, kız arkadaşından ayrılmalarına neden olduğu iddiasıyla annesi Bengiz Uğur'u bıçakladı.

'Kız arkadaşımdan senin yüzünden ayrıldım' diyerek annesini bıçakladı, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Alpay Sadrazam adındaki genç, kız arkadaşından ayrılmalarına neden olduğu iddiasıyla annesi Bengiz Uğur'u bıçakladı.

Olay, dün yerel saatle 22.30 sıralarında KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da meydana geldi. Alkollü şekilde eve giden Alpay Sadrazam, ayrıldığı kız arkadaşı yüzünden annesi Bengiz Uğur ile tartışmaya başladı. Sadrazam, kız arkadaşından ayrılma sebebi olarak annesini suçladı. Sadrazam, tartışma büyüyünce cebinde bulunan bıçak ile annesine saldırdı. Anne Bengiz Uğur boynundan yaralanarak yere düştü. Sadrazam, daha sonra yere düşen annesini tekmeledi.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM'

Komşuların bilgi vermesi üzerine olay yerine polis geldi. Polis, Sadrazam'ı gözaltına aldı, anne Uğur ise Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadrazam bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye bilgi veren polis, Sadrazam'ın annesini bıçakladıktan sonra, 'Seni öldüreceğim' diye tehdit ettiğini belirtti. Mahkeme başkanı, Sadrazam'ın gözaltı süresinin 3 gün uzatılmasına karar verdi.


Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:05 Kaynak: DHA
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