Kız arkadaşına bakan genci bıçaklayıp, otobüsü kaçırdı - Son Dakika
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Kız arkadaşına bakan genci bıçaklayıp, otobüsü kaçırdı

16.11.2022 14:08
Kız arkadaşına bakan genci bıçaklayıp, otobüsü kaçırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bindiği halk otobüsünde kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle bir yolcuyu bıçaklayıp otobüsü gasp eden şüpheli, JASAT ekipleri tarafından İstanbul'da yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bindiği halk otobüsünde kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle bir yolcuyu bıçaklayıp otobüsü gasp eden şüpheli, JASAT ekipleri tarafından İstanbul'da yakalandı.

Olay, 26 Ekim'de Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, F.B. (34) isimli şüpheli, kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle A.I. (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle F.B., A.I. isimli genci bacağından bıçakladı. Daha sonra F.B., elindeki bıçakla diğer yolcuları ve şoförü tehdit ederek, hepsini otobüsten indirdi. Yolcular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, otobüsü gasp eden F.B. ise Eskihisar mevkiinden Gebze'ye doğru kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan A.I., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yolcular ve şoför ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

İstanbul'da yakalandı

Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. F.B. tarafından gasp edilen otobüs, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze İstasyon Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ise F.B.'yi İstanbul Maltepe'de bulunan evine gireceği esnada suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Kocaeli, JASAT, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşına bakan genci bıçaklayıp, otobüsü kaçırdı - Son Dakika

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