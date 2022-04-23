Kız arkadaşına denizaltında sürpriz evlilik teklifi yaptı - Son Dakika

Antalya'da yaşayan bilgisayar yazılımcısı, kız arkadaşına denizaltında sürpriz evlilik teklifi gerçekleştirdi.

Bilgisayar yazılımcısı Hüseyin Talha Pala (27), muhasebeci kız arkadaşı Emine Artan'a (25) evlenme teklifi için sürpriz hazırladı.

Evlenme teklifini denizin altında duyurmak isteyen Pala, kendisini turistik denizaltı "Nemo Primero"ya binmeye ikna etti.

Kaleiçi'nde dalış yaptıktan sonra 35 metre derinlikte dalgıçlar, denizaltının önünde "Benimle evlenir misin?" pankartı açtı.

Pala, "Evet" yanıtı veren Artan'ın parmağına yüzüğü taktı. Çift büyük mutluluk yaşadı.

"Unutulmayacak bir evlilik teklifi aldım"

Hüseyin Talha Pala, AA muhabirine, evlilik teklifini denizde yapmayı aylar öncesinden düşündüğünü, bunun için de denizaltının sezonu açmasını beklediğini belirterek, "Dün izin aldım, bugün evlilik teklifini yaptım. Güzel oldu, mutluyuz." diye konuştu.

Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Emine Artan,"Unutulmayacak bir evlilik teklifi aldım. Hiç beklemiyordum. Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin inşallah." dedi.