Kız arkadaşına şiddet uygulayan şahıs motosikletli grup tarafından engellendi - Son Dakika

İstanbul Şişli'de motosikletli bir grup seyir halindeyken ara sokakta bir adamın yanındaki kız arkadaşını dövdüğünü gördü. Motosikletlerini durdurarak adamı uyaran grup, şahsı kendilerini dinlememesi ve küfür etmesi üzerine yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Yaşanan olayları anbean kameraya kaydeden motosikletliler, kız arkadaşına şiddet uygulayan adamı sakin olması yönünde defalarca uyardı.

GÖZALTINA ALINDI

Adamın sakinleşmemesi üzerine olay yerine emniyet güçleri çağrıldı. Öte yandan adamın şiddet uyguladığı kız arkadaşı yaşanan olayla ilgili, "Akbilimi bastıktan sonra turnikeden geçip arabaya doğru yürüyorduk. Para iadesi almadığım için tartışmaya başladık. Böyle davranmana gerek yok desem de beni dinlemedi" dedi. Küfür ve hakaretlerine devam eden şahıs, olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.