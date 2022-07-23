Kız arkadaşından ayrılan genç binanın 9'uncu katına çıktı - Son Dakika
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Kız arkadaşından ayrılan genç binanın 9'uncu katına çıktı

23.07.2022 19:40
Kız arkadaşından ayrılan genç binanın 9'uncu katına çıktı

Kastamonu'da kız arkadaşından ayrıldığını ileri süren genç inşaat halindeki bir binanın 9'uncu katına çıktı.

Kastamonu'da kız arkadaşından ayrıldığını ileri süren genç inşaat halindeki bir binanın 9'uncu katına çıktı. Ekipler tarafından ikna edilen genç binadan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu merkez Kuzeykent Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın 9'uncu katına çıkan ve ismi öğrenilemeyen genç, kız arkadaşından ayrıldığını ileri sürerek intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı sorası olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın bulunduğu yolu kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri de inşaat halindeki binanın 9'uncu katına çıkarak genci ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna olan genç, çıktığı yerden indirildi. Genç, ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşından ayrılan genç binanın 9'uncu katına çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız arkadaşından ayrılan genç binanın 9'uncu katına çıktı - Son Dakika
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