Tabiat Parkına zarar verdi, kız arkadaşından ayrılmasını gerekçe gösterdi - Son Dakika
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Tabiat Parkına zarar verdi, kız arkadaşından ayrılmasını gerekçe gösterdi

12.05.2022 14:29

Tabiat Parkına zarar verdi, kız arkadaşından ayrılmasını gerekçe gösterdi Kız arkadaşından ayrılışını gerekçe gösteren genç ve arkadaşları, gittikleri Aşıkpaşa Tabiat Parkı'na zarar verdi.

Tabiat Parkına zarar verdi, kız arkadaşından ayrılmasını gerekçe gösterdi

KIRŞEHİR - Kız arkadaşından ayrılışını gerekçe gösteren genç ve arkadaşları, gittikleri Aşıkpaşa Tabiat Parkı'na zarar verdi.

İşletme Müdürü Ömer Karakuş tarafından tespit edilen gençler, suçlarını itiraf etti. Tabiat Parkı alanında ise gençlerin açtığı zarar yaklaşık 100 bin lira civarında. Olay dün akşam saatlerinde Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç bölgeye eğlenmek ve fotoğraf çektirmek için gitti. Bir süre sonra gençlerden M.C.D., kız arkadaşıyla yaşadığı problemi gerekçe göstererek bulunduğu Aşıkpaşa Tabiat Parkında mutfak kapılarını, çevrede bulunan lavaboların camlarını kırdıktan sonra, güvenlik kameralarına da zarar verdi. Daha sonra arkadaşları M.B.A., O.K., park alanından çıkarken işletme müdürüne yakalandı. Aşıkpaşa Tabiat Parkı İşletme Müdürü Ömer Karakuş, gençlerin kendisini gördükten sonra kaçtığını ve kamu malına zarar verdiklerini söyleyerek; "3 genç geziyordu. Bana morallerinin bozuk olduğunu söylediler. Park alanını kontrol ettim ve kapı ile camların kırık olduğunu gördüm. Kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girip kapı ve pencereleri kırdıklarını öğrendim. Benim gözümde kamu malına zarar verenler 'vatan hainidir." dedi.

3 genç İşletme Müdürü tarafından polise teslim edildi. Aşıkpaşa Tabiat Parkı Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Musa Kaya'nın da katıldığı programla 2 ay önce AK Parti eski İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu'na 7+13 yıllığına devredilmişti. Bölge içerisinde; Tabiat Müzesi, yöresel ürün satış noktası, kafeterya, kır lokantası, spor destek ünitesi, tenis kortu, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, mini futbol sahası, gözetleme kuleleri gibi alanları da içerisinde barındırıyor.

Tabiat Parkına zarar verdi, kız arkadaşından ayrılmasını gerekçe gösterdi
Tabiat Parkına zarar verdi, kız arkadaşından ayrılmasını gerekçe gösterdi
Tabiat Parkına zarar verdi, kız arkadaşından ayrılmasını gerekçe gösterdi
Tabiat Parkına zarar verdi, kız arkadaşından ayrılmasını gerekçe gösterdi
Tabiat Parkına zarar verdi, kız arkadaşından ayrılmasını gerekçe gösterdi
Tabiat Parkına zarar verdi, kız arkadaşından ayrılmasını gerekçe gösterdi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tabiat Parkına zarar verdi, kız arkadaşından ayrılmasını gerekçe gösterdi - Son Dakika


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