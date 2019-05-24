Son Dakika Haberleri: Kız arkadaşından ayrılıp köprüye çıktı polis atlamadan kurtardı

Kız arkadaşından ayrılıp köprüye çıktı polis atlamadan kurtardı

8 saat önce

Bursa'da kız arkadaşından ayrılan bir genç çıktığı köprüden atlayarak intihar etmek istedi.

Kız arkadaşından ayrılıp köprüye çıktı polis atlamadan kurtardı, System.String[]
Bursa'da kız arkadaşından ayrılan bir genç çıktığı köprüden atlayarak intihar etmek istedi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınmasının ardından genci ikna etmeye çalışan polis ekipleri, tam atlayacağı sırada genci tutarak intihar etmesini engelledi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Irgandı Köprüsü altında bulunan bir başka köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kız arkadaşından ayrılan Özay K. (22) köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Özay K'yi gören vatandaşlar olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler köprünün aşağısına branda açarken polis de genci ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan ve inmeye yanaşmayan Özay K. tam aşağıya atlayacağı sırada ekipler Özay K'yi kollarından tutarak yukarı çekmeyi başardı.

Özay K. olay yerinde yapılan sağlık muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:45 Kaynak: İHA
Bursa, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akıl sağlığını kaybettiren polis dayağına 2'şer bin TL ceza Bursalı İş Adamı İlk Kargo İhracatında Paris'e 1 Ton Baklava Satışı Gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanının, Danışmanı Oldu Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:57:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kız arkadaşından ayrılıp köprüye çıktı polis atlamadan kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]