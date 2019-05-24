Kız arkadaşından ayrılıp köprüye çıktı polis atlamadan kurtardı
8 saat önce
Bursa'da kız arkadaşından ayrılan bir genç çıktığı köprüden atlayarak intihar etmek istedi.
Bursa'da kız arkadaşından ayrılan bir genç çıktığı köprüden atlayarak intihar etmek istedi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınmasının ardından genci ikna etmeye çalışan polis ekipleri, tam atlayacağı sırada genci tutarak intihar etmesini engelledi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:45 Kaynak: İHA
Olay merkez Yıldırım ilçesi Irgandı Köprüsü altında bulunan bir başka köprüde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kız arkadaşından ayrılan Özay K. (22) köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Özay K'yi gören vatandaşlar olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler köprünün aşağısına branda açarken polis de genci ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan ve inmeye yanaşmayan Özay K. tam aşağıya atlayacağı sırada ekipler Özay K'yi kollarından tutarak yukarı çekmeyi başardı.
Özay K. olay yerinde yapılan sağlık muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA
Akıl sağlığını kaybettiren polis dayağına 2'şer bin TL ceza
Bursalı İş Adamı İlk Kargo İhracatında Paris'e 1 Ton Baklava Satışı Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanının, Danışmanı Oldu
Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu