Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yaptı! - Son Dakika

Isparta'da, saat 18.30 sıralarında iki sevgili, 6 yıldır bijuteri işiyle uğraşan Ahmet Kerim Selçuk'a ait iş yerine girdi. Sevgilisine şans öpücüğü verdikten sonra çiftlerden biri iş yeri sahibinin yanına giderek kolundaki saati tamir ettirme bahanesiyle oyaladı.

3 BİN 500 LİRALIK 2 SAAT ÇALDI

Diğeri ise saat bölümüne giderek 3 bin 500 bin lira değerinde 2 tane kol saatini cebine koydu. Daha sonra kasaya gelen ismi öğrenilemeyen adam, kız arkadaşının saatinin tamiri için cebinden 5 TL çıkararak kasadaki adama verdi. İş yerinde biraz daha oyalanan çift daha sonra kız arkadaşından okey işareti aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

İş yeri sahibi Selçuk, daha sonra saat rafının boş olduğunu görünce şoke oldu ve hemen polis ekipleri arayarak hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.