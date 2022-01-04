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Kız arkadaşından şans öpücüğü alıp saatçide vurgun yapmıştı! Hırsız çift saklandıkları eve yakalandı - Son Dakika

Kız arkadaşından şans öpücüğü alıp saatçide vurgun yapmıştı! Hırsız çift saklandıkları eve yakalandı

04.01.2022 14:38

Isparta'da bir bijuteriye soygun için giren kadın, önce erkek arkadaşına şans öpücüğü verdi sonrasında iş yeri sahibini saat tamir ettirme bahanesiyle bir süre oyaladı. Bu esnada erkek arkadaşı ise 4 bin lira değerinde 2 adet kol saatini çaldı. Soygun sonrası kayıplara karışan ikili, polisin araştırması sonucu gece yarısı saklandıkları evde yakalandı.

Isparta bir iş yerinde yaşana olayda 22 yaşındaki A.E.B. ve 21 yaşındaki S.A., 6 yıldır bijuteri işiyle uğraşan Ahmet Kerim Selçuk'a ait iş yerine girdi.

HIRSIZ SEVGİLİSİNE ŞANS ÖPÜCÜ VERDİ

Sevgilisine şans öpücüğü verdikten sonra çiftlerden biri iş yeri sahibinin yanına giderek kolundaki saati tamir ettirme bahanesiyle oyalarken diğeri ise saat bölümüne giderek 4 bin lira değerinde 2 tane kol saatini cebine koydu.

Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yapmıştı! Hırsız çift saklandıkları eve yakalandı

BİRİ OYALADI, DİĞERİ ÇALDI

Daha sonra kasaya gelen ismi öğrenilemeyen adam, kız arkadaşının saatinin tamiri için cebinden 5 TL çıkararak kasadaki adama verdi. İş yerinde biraz daha oyalanan çiftin hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi Selçuk, saat rafının boş olduğunu görünce şoke oldu ve hemen polisi arayarak hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.

Kız arkadaşından şans öpücüğü aldı, saatçide vurgun yapmıştı! Hırsız çift saklandıkları eve yakalandı

İKİ SEVGİLİ SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için 64 kameradan alınan bin 920 dakikalık görüntüleri inceleyerek saklandıkları eve gece yarısı baskın düzenlendi. İki sevgiliyi saklandıkları evde kıskıvrak yakalayan Asayiş ekipleri hırsızları emniyete götürdü. İki sevgili hakkında adli işlem başlatıldı. Çalınan saatler iş yeri sahibine teslim edildi.

YORUMLAR (1)
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Ahmet Kerim, Isparta, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşından şans öpücüğü alıp saatçide vurgun yapmıştı! Hırsız çift saklandıkları eve yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kız arkadaşından şans öpücüğü alıp saatçide vurgun yapmıştı! Hırsız çift saklandıkları eve yakalandı - Son Dakika
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