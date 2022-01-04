Kız arkadaşından şans öpücüğü alıp saatçide vurgun yapmıştı! Hırsız çift saklandıkları eve yakalandı - Son Dakika

Isparta bir iş yerinde yaşana olayda 22 yaşındaki A.E.B. ve 21 yaşındaki S.A., 6 yıldır bijuteri işiyle uğraşan Ahmet Kerim Selçuk'a ait iş yerine girdi.

HIRSIZ SEVGİLİSİNE ŞANS ÖPÜCÜ VERDİ

Sevgilisine şans öpücüğü verdikten sonra çiftlerden biri iş yeri sahibinin yanına giderek kolundaki saati tamir ettirme bahanesiyle oyalarken diğeri ise saat bölümüne giderek 4 bin lira değerinde 2 tane kol saatini cebine koydu.

BİRİ OYALADI, DİĞERİ ÇALDI

Daha sonra kasaya gelen ismi öğrenilemeyen adam, kız arkadaşının saatinin tamiri için cebinden 5 TL çıkararak kasadaki adama verdi. İş yerinde biraz daha oyalanan çiftin hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi Selçuk, saat rafının boş olduğunu görünce şoke oldu ve hemen polisi arayarak hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu.

İKİ SEVGİLİ SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalamak için 64 kameradan alınan bin 920 dakikalık görüntüleri inceleyerek saklandıkları eve gece yarısı baskın düzenlendi. İki sevgiliyi saklandıkları evde kıskıvrak yakalayan Asayiş ekipleri hırsızları emniyete götürdü. İki sevgili hakkında adli işlem başlatıldı. Çalınan saatler iş yeri sahibine teslim edildi.