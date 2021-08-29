Kız arkadaşından son şansı paramotorla böyle istedi - Son Dakika

Kız arkadaşından son şansı paramotorla böyle istedi

Paramotorla gökyüzünde 'Bir şans daha Asuman' pankartı açtı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir vatandaş, paramotorla uçtuğu sahilin üzerinde, 'Bir şans daha Asuman' pankartı açtı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi 60 Evler Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşıyla arasını düzeltmek isteyen bir vatandaş, ilginç bir yöntem izledi. Sabah erken saatlerde otomobiliyle sahile gelen vatandaş, yanında getirdiği ve üzerinde 'Bir şans daha Asuman' yazan pankartı paramotora bağladı. Daha sonra gökyüzüne yükselen vatandaş, kız arkadaşının pankartı görebilmesi için sahilde uzun süre tur attı. Daha sonra ise paramotordan inerek otomobiline binen vatandaş, sahilden uzaklaştı. Şahsın paramotor üzerindeki o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.