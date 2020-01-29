Kız arkadaşından şüphelenilmesini engellemek için gaspı azmettirdiği iddia edildi - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yalnız yaşayan kadının bilezik ve yüzüklerinin gasbedilmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hacivat Mahallesi'nde yalnız yaşayan 75 yaşındaki N.K'nın evindeki 900 lira kayboldu.

Aynı apartmanda yaşayan akrabası M.A. (23), N.K'nın eve temizliğe giden kız arkadaşı A.A'dan (21) şüphelenmesini önlemek için iki arkadaşından N.K'nin evine giderek değerli eşyalarını gasbetmelerini istedi.

Yüzleri kapalı halde eve giden O.T. (22) ve M.D.(28) yaşlı kadına kurusıkı tabanca göstererek 2 altın bilezik ile 2 yüzüğü gasbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının yardımıyla kimliklerini belirlediği O.T. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulamalarında, gasbı N.K'nin evinden kaybolan parayla ilgili A.A'dan şüphenilmesini istemeyen M.A'nın azmettirdiğini ifade etti.

Bunun üzerine M.A. ve A.A. da gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.