Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren zanlıdan şaşkınlık yaratan savunma: İstem dışı oldu - Son Dakika

Merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokakta 8 Nisan günü boş bir arazi üzerinde bulunan barakada cinayet şüphelisi Salih Yılmaz Coşkun, arkadaşlarını arayarak "sevgilimi öldürdüm" dedi. Bunun üzerine olay yerine giden şüphelinin arkadaşları Bahar Bal olarak bilinen Emine Fulya Akçelebi'yi vücudundaki bıçak darbeleri ile yerde yatarken gördü.

AĞIR CEZADA YARGILANIYOR

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı Salih Yılmaz Coşkun'un duruşması Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülerek devam etti. Duruşmaya sanık Salih Yılmaz Coşkun SEGBİS üzerinden, maktul Emine Fulya Akçelebi'nin annesi ve babası ve taraf avukatları katıldı.

"İSTEM DIŞI OLDU"

Mahkemede konuşan sanık Salih Yılmaz Coşkun, "Ben kimseyi zorla veya alkol içerek oraya götürmedim. Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Ben katil değilim. Karara diyeceğim bir şey yok, mütalaayı kabul etmiyorum kasten öldürmedim. İstem dışı bir anda oldu Emine'nin ölümünden dolayı çok pişmanım bunlardan dolayı tedavi görmeye başladım. Vicdanen rahat değilim cezaevinde olmaktansa keşke ben ölseydim" dedi.

İKİ SUÇTAN CEZA İSTENİYOR

Savcı mütalaasında Salih Yılmaz Coşkun'un 'çocuğun kasten öldürülmesi' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Heyet eksik hususların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.