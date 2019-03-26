Kız Arkadaşını Beklerken Bıçaklandı (2)
55 dakika önce
KIZ ARKADAŞINI BEKLERKEN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ Karaman'da okuldan çıkacak kız arkadaşını beklerken yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan A.Y. (17) tarafından bıçaklanan Yasin Kocaoğlu (18), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
KIZ ARKADAŞINI BEKLERKEN BIÇAKLANAN GENÇ ÖLDÜ Karaman
'da okuldan çıkacak kız arkadaşını beklerken yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan A.Y. (17) tarafından bıçaklanan Yasin Kocaoğlu (18), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra kaçan saldırgan A.Y. ile yanındaki arkadaşı E.S.M. (15) kısa sürede polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Karaman Devlet Hastanesi
'nde sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:15 Kaynak: DHA
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