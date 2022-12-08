Kız arkadaşının Instagram'da başka birisinin fotoğrafını beğenmesi sonrası öldüresiye dövüp, tehdit eden şahıs 10 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Kız arkadaşının Instagram'da başka birisinin fotoğrafını beğenmesi sonrası öldüresiye dövüp, tehdit eden şahıs 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

08.12.2022 12:52

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı Instagram'da başka bir erkeğin fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle öldüresiye döven ve çıplak fotoğraflarını yaymakla tehdit eden Berk Öcalan adlı şahıs, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

24 Mart 2020'de Nergiz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Berk Öcalan, sosyal medya hesabından erkek fotoğrafı beğendiğini iddia ettiği kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla darbetti. Hastaneden darp raporu alan Çetinkaya, polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve başka suçtan da aranma kararı bulunan Öcalan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İddianame hazırlanırken Berk Öcalan'ın 'silahla tehdit', 'silah sayılan aletle kasten yaralama', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Karşıyaka 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 18 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada Öcalan, 'silahlı tehdit' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraat etti, 'hakaret' suçundan 2 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 gün hapis cezası aldı. Öcalan, denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

Genç kıza işkence edip, çıplak fotoğraflarını yaymakla tehdit eden şahıs cezasız kalmadı

İDDİANAMEDE 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Dava süreci devam ederken, Zeynep Çetinkaya, bu kez 20 Nisan 2021'de Berk Öcalan hakkında 'özel hayatının gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu soruşturma da tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Savcı, iddianamede şüphelinin, Instagram hesabından Çetinkaya'ya 'Gelmezsen ailene, mahallene, her yere. Yapmazsam adam değilim' diye mesaj atıp, elindeki fotoğrafları yaymakla tehdit ettiğini belirtti. Telefonda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, Çetinkaya'nın özel fotoğraflarının olduğu da iddianamede yer aldı. Savcı, Çetinkaya'nın sunduğu mesaj kayıtları ve bilirkişi raporuyla Öcalan'ın görüntü veya sesleri kayda alarak 'özel hayatın gizliliğinin ihlali' ve 'şantaj' suçlarını işlediğini belirtti. İddianamede Berk Öcalan'ın 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Genç kıza işkence edip, çıplak fotoğraflarını yaymakla tehdit eden şahıs cezasız kalmadı

DOSYADA ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR DA YER ALDI

Tutuksuz sanığın yargılanmasına dün Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Öcalan kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Çetinkaya'nın avukatları ise sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Savunmalar sonrası hakim kararını açıkladı. Berk Öcalan'ın eylemlerinin özel hayatın gizliliğini oluşturmadığına hükmeden hakim, sanığın bu suçtan beraatine karar verdi. Öcalan, 'şantaj' suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmalardaki tutumu nedeniyle sanığın cezası, 10 ay hapse çevrildi. Hakim, suçun işleniş biçimi, işlenmesindeki özellik ile sanığın geçmiş hali, kasıtlı suçtan 3 aydan fazla mahkumiyeti bulunması ve cezasının ertelenmesi durumunda yeniden suç işlemeyeceğine dair vicdani kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezanın ertelememesine hükmetti. Aynı nedenlerden dolayı sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması da uygulanmadı.

Genç kıza işkence edip, çıplak fotoğraflarını yaymakla tehdit eden şahıs cezasız kalmadı

"KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞIYACAĞIZ"

Kararın diğer dosyaya emsal olmadığını gerektiğini dile getiren Zeynep Çetinkaya'nın avukatı Elif Büşra Berber, "Yapılan yargılamada sanık suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar yapsa da bu eylemleri gerçekleştirdiği hem iddia makamı hem de hakim tarafından sabit bulunmuştur. Yerel mahkemede sonuçlanan yargılamada sanık her ne kadar mahkumiyet ile cezalandırılmış olsa da bizler kararı istinaf mahkemesine taşıyarak, cezanın üst sınırdan ve indirimsiz şekilde verilmesi için itiraz edeceğiz" dedi.

Genç kıza işkence edip, çıplak fotoğraflarını yaymakla tehdit eden şahıs cezasız kalmadı
Genç kıza işkence edip, çıplak fotoğraflarını yaymakla tehdit eden şahıs cezasız kalmadı
Genç kıza işkence edip, çıplak fotoğraflarını yaymakla tehdit eden şahıs cezasız kalmadı
Kaynak: DHA
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Karşıyaka, Hakim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız arkadaşının Instagram'da başka birisinin fotoğrafını beğenmesi sonrası öldüresiye dövüp, tehdit eden şahıs 10 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız arkadaşının Instagram'da başka birisinin fotoğrafını beğenmesi sonrası öldüresiye dövüp, tehdit eden şahıs 10 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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