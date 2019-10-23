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Kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

1 saat önce

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ: Olay yeri Ekiplerin olay yerinde incelemelerde bulunması Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdüTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını bıçakladı.

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ:

Olay yeri

Ekiplerin olay yerinde incelemelerde bulunması Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını bıçakladı.

Alınan bilgiye göre Ayhan D. (40), Zafer Mahallesi'ndeki boş bir arazide, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Nuran Gökalp'i (39) bıçakla yaraladı.

Gökalp, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine polis ve mahalle bekçileri Ayhan D.'yi gözaltına aldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gökalp'in cesedi savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Ayhan D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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