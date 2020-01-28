Kız arkadaşını boğmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kız arkadaşını boğmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kız arkadaşını boğmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir'de kız arkadaşını darbettiği ve boğmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kız arkadaşını boğmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de kız arkadaşını darbettiği ve boğmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Ş.Y, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı O.A'nın tartışma sırasında kendisini darbederek boğmaya çalıştığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Başsavcı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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