Kız arkadaşını boğmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Ş.Y, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı O.A'nın tartışma sırasında kendisini darbederek boğmaya çalıştığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Nevşehir 'de kız arkadaşını darbettiği ve boğmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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