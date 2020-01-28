Kız arkadaşını boğmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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Kız arkadaşını boğmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
6 saat önce
Nevşehir'de kız arkadaşını darbettiği ve boğmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Nevşehir'de kız arkadaşını darbettiği ve boğmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Ş.Y, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı O.A'nın tartışma sırasında kendisini darbederek boğmaya çalıştığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Savcılık talimatıyla gözaltına alınan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.
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