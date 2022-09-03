Kız arkadaşını darbeden şahıs hakkında önleyici tedbir uygulandı - Son Dakika
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Kız arkadaşını darbeden şahıs hakkında önleyici tedbir uygulandı

03.09.2022 02:50

Kız arkadaşını darbeden şahıs hakkında önleyici tedbir uygulandı Güngören'de bıçakla tehdit ederek sokağa çıkardığı kız arkadaşının, kafasını yumruklayarak darbeden şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.

Güngören'de bıçakla tehdit ederek sokağa çıkardığı kız arkadaşının, kafasını yumruklayarak darbeden şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsa önleyici tedbir kararı uygulandı.

Güngören Gençosman Mahallesi'nde 31 Temmuz Çarşamba günü yaşanan olayda, 17 yaşındaki R.K adlı genç kızla, bir süredir arkadaşlık eden E.D' isimli şüpheli R.K ayrılmak isteyince çılgına döndü. R.K.'nin evine gelen E.D, genç kızı bıçakla tehdit ederek dışarı çıkardı. Çift arasındaki yaşanan tartışma sokakta da devam etti. Elinde bıçak bulunan adam, R.K'yı bir aracın kaputunda sıkıştırdı. E.D, genç kızın kafasını defalarca kez yumruklarken, olayla mahalle sakinleri müdahale etti ve E.D durduruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. R.K. kendisine şiddet uygulayan adamdan şikayetçi olmayınca polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı.

Daha sonra olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, R.K isimli kadının 18 yaşından küçük olduğunu tespit etti. Soruşturmanın devamında 17 yaşındaki R.K adlı genç kızı, darbeden E.D İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli E.D hakkında 6284 yasa kapsamında önleyici/koruyucu tedbir kararı uygulandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşını darbeden şahıs hakkında önleyici tedbir uygulandı - Son Dakika

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