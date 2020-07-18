Kız arkadaşını darbedip tecavüze kalkıştı, tutuklandı - Son Dakika

Kız arkadaşını darbedip tecavüze kalkıştı, tutuklandı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarında baygın halde bulunan ve uyuşturucu madde verildiği öğrenilen İlayda S.'yi (19) darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Enes K., tutuklandı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, yol kenarında baygın halde bulunan ve uyuşturucu madde verildiği öğrenilen İlayda S.'yi (19) darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Enes K., tutuklandı. İlayda S. ifadesinde, Enes K.'nın tecavüze kalkıştığını öne sürdü.

Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde dün vatandaşlar tarafından yol kenarında baygın halde bulunan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu ve darbedildiği ortaya çıkınca Akyazı İlçe Jandarma ekipleri, erkek arkadaşı Enes K.'yı gözaltına aldı. Enes K., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Akyazı Adliyesi'ne getirilen ve erkek arkadaşı Enes K.'dan şikayetçi olan İlayda S., "6 aydır birlikteydik. Evdeyken uyuşturucu verdi bana. Sonra tecavüz etmeye kalktı. Ben karşı koyunca darbetti. Sonra evden kaçmıştım, yolda bayılmışım. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Tutuklanarak cezaevine götürülen Enes K. ise ifadesinde, "Ben kıskançlıktan yaptım, buradan dışarı çıkınca yine onun yanına gideceğim. Onu çok seviyorum" diye konuştu.


Devlet Hastanesi, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 23:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kız arkadaşını darbedip tecavüze kalkıştı, tutuklandı - Son Dakika
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