Son Dakika Haberleri: Kız Arkadaşını Darp Eden Şahıs Tutuklandı

Kız Arkadaşını Darp Eden Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kız arkadaşını darp eden ve cinsel saldırıda bulunan 1 kişi yakalandı.

Kız Arkadaşını Darp Eden Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kız arkadaşını darp eden ve cinsel saldırıda bulunan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kadın şahsın erkek arkadaşı tarafından darp edilerek cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından bahse konu olan B.B., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ürgüp Adliyesine sevk edilen B.B., burada çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'cinsel saldırı', 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:01 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ürgüp, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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